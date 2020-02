Video : Résumé et but de Lille – Rennes | Victoire du LOSC 1-0

Lille a ajouté trois points à son compteur après sa victoire 1-0 contre le Stade Rennes au Stade Pierre Mauroy, mardi. Les deux équipes venaient de remporter leurs derniers matchs.

Le LOSC est arrivé au match avec un moral d’acier après sa victoire 2-1 contre le Racing Strasbourg. Quant à l’équipe visiteuse, le Stade de Rennes venait de battre le FC Nantes 3-2 à domicile lors de son dernier match. Après le résultat, les Lillois sont quatrièmes, tandis que le Stade de Rennes est troisième à la fin du match.

ET C'EST TER-MI-NÉÉÉÉ 👊 Les Dogues s'imposent contre le @staderennais et ne sont plus qu'à trois points du podium 🔥#LOSCSRFC 1-0 | ⏱ 90'+2 pic.twitter.com/ryG7SqrkRF — LOSC (@losclive) February 4, 2020

Le match a démarré sur les chapeaux de roues pour le LOSC, qui a ouvert le score par un but de Loic Remy quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture à la quatrième minute, terminant la première période sur un score de 1-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Les deux autocars ont déplacé les bancs. L’entraîneur de Lille a donné l’entrée à Luiz Araujo et Xeka pour Loic Remy et Jonathan Bamba, tandis que le Stade de Rennes a donné le feu vert à Romain Del Castillo, Adrien Hunou et Lucas Da Cunha pour Rafinha, Yann Gboho et Flavien Tait.

🔥🔥🔥 QUEL COUP DE CANON 🔥🔥🔥 Placé à l'entrée de la surface, Loïc Rémy fusille le portier adverse du droit et fait trembler les filets rennais 😍#LOSCSRFC 1-0 | ⏱ 4' pic.twitter.com/jm72O0aRoh — LOSC (@losclive) February 4, 2020

L’arbitre a averti Jonathan Ikone, Loic Remy et Renato Sanches pour Lille et Hamari Traore pour l’équipe de Rennes.

Avec ces trois points, Lille a terminé à la quatrième place avec 37 points, au lieu d’accéder à la Ligue Europa, tandis que l’équipe entraînée par Julien Stephan était à la troisième place avec 40 points, en position de Ligue des champions, à la fin du match.

La prochaine journée, le LOSC affrontera le SCO A