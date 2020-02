Video : Résumé et but de Lyon – Marseille | Victoire de l’OL 1 – 0

Les joueurs de Marseille auraient sûrement choisi n’importe quel autre match parmi les 16 qu’ils ont disputés sans perdre consécutivement. Mais le jour est arrivé au Parc Olympique Lyonnais et l’homme chargé de mettre fin à la série est Aouar. Un but de la jeune perle signifiait la victoire et un billet pour les demi-finales de l’équipe de Lyon.

Le match nul 0-0 à la mi-temps reflète bien ce qui s’est passé sur le terrain. Rien. L’Olympique lyonnais, devant tous ses supporters, dans son terrain, en un seul match de barrage où ce fait est différentiel n’a pas tiré une seule fois au but en 45 minutes.

⚽ Grâce à un bijou de passe de Bertrand Traoré, Houssem Aouar trouve enfin l'ouverture ! 1-0 pour Lyon !

Ce n’était pas non plus pour lancer des fusées un Marseille qui se débrouillait déjà bien à ce rythme de jeu et dans le confort de la loi du moindre effort. Le tour de qualification a été long et Villas-Boas aime ce genre de situation. Bref, ce qui devait être l’un des jeux de l’année en France devenait un cauchemar pour le spectateur.

La poisse était telle que même Dembélé n’a pas pu ouvrir la boîte depuis le point de penalty. Il fallait que ce soit Aouar dans l’un des rares coups où il aurait pu contribuer à empêcher le match d’aller irrémédiablement en prolongation. Il a reçu une balle à l’intérieur de la zone et n’a pas pardonné lors du 81e match.

Aouar s’était déjà déguisé en héros au tour précédent avec un but supplémentaire des onze mètres. Si Lyon est là où ils sont, c’est grâce à lui. Mais si quelque chose d’autre se présente, ils le remercieront aussi pour cela.

⚽ L'Albatros s'est envolé ! Pelé stoppe le pénalty de Dembélé (0-0)

Lyon

Tatarusanu ; Tete, Andersen, Denayer, Marçal ; Tousart (Mendes 51′), Terrier (Traoré 77′), Aouar ; Ekambi, Dembélé (Fernando 85′).

Marseille

Mandanda ; Sarr, Alvaro, Kamara, Sakai ; Strootman (Khaoui 85′), Sanson, Rongier ; Payet (Ake 73′), Maxime (Chabrolle 87′), Germain.

But

1-0 M.81 Aouar.