Video : Résumé et but de Monaco – Angers | Victoire de l’ASM 1-0

Robert Moreno sait déjà ce que c’est que de gagner en Ligue 1. Après quatre matches sans succès, dont deux contre le PSG et un qui s’est soldé par un précieux match nul 3-3 à Paris, le cinquième a été une victoire pour son Monaco. La Principauté a battu Angers grâce à un but solitaire de Jovetic à la 18e minute pour se placer au milieu de la table.

Ben Yedder, meilleur buteur de l’équipe et de la ligue avec 15 buts, n’a pas été le héros de l’équipe cette fois-ci. Il a réussi à marquer à la 11ème minute mais son but a été refusé pour hors-jeu. Le rôle principal était réservé à Jovetic. Remis d’une grave blessure au genou, le Monténégrin a fait ses débuts lors de la défaite 1-3 contre Strasbourg le 25 janvier, mais aujourd’hui son but vaut son pesant d’or.

🇫🇷 Monaco vs Angers 🇫🇷 Pressure Is Rising Over Moreno Shoulders! Our 12/5, 3/4 & 11/2 Predictions ⏰18:00 KO Get HERE 👉https://t.co/M3ke0o1cxB#Ligue1 #Monaco (18+, https://t.co/jiDcAh9HYY) pic.twitter.com/jKYd6cHg7r — BettingTips4you – The House Of Betting Tips (@BTips4you) February 4, 2020

Après un quart d’heure, Fofana a envoyé une longue balle et Jovetic, dos au but, a regardé dans le rétroviseur la sortie de Petkovic et sa tête vers le but de la Vaseline. Peu de temps après, Fofana lui-même n’a pas réussi à atteindre la cible par derrière et Angers a répondu avant la pause par une tête de Capelle que Lecomte a dégagée d’une main miraculeuse.

Avec le score en leur faveur et sous la pression de gagner à nouveau en Ligue 1, l’équipe de Moreno a pris un recul en deuxième période qui a failli lui coûter cher. Angers a eu une crise cardiaque et à la 65e minute, une pièce individuelle de Capelle s’est terminée par un tir qui a été déclenché par le chant d’un euro. Dix minutes plus tard, Tchouameni, qui était venu pour un Fàbregas qui s’est très mal passé, a permis à Santamaria de revenir au score pour l’égalisation.

Avec beaucoup de souffrances et en essayant de clore le duel par des contre coups qui sont arrivés avec des gouttes d’eau, le Monaco a résisté et a clôturé un triomphe important qui le laisse dans la zone de calme.

Mónaco Lecomte; Aguilar, Glik, Maripán, Ballo Toure; Fofana (Henrichs, 92′), Adrien Silva, Fàbregas (Tchouameni, 58′), Golovin; Ben Yedder y Jovetic (Baldé, 71′).

Angers Petkovic; Manceau, Traoré, Pavlovic, Doumbia; Santamaría, Thioub, Fulgini, Capelle (Ninga, 77′), Bobichon (Pereira, 61′); y Alioui (Bahoken, 67′).