Video : Résumé et but de Monaco – Montpellier | Victoire de l’ASM 1 – 0

Un but solitaire de Slimani a donné à l’équipe de la Principauté trois points contre Montpellier. Cette victoire permet à Monaco de reléguer Montpellier à la sixième place et de passer en cinquième position, le reste de la journée étant encore à venir.

Monaco a pris sa revanche contre Montpellier, qui s’était imposé 3-1 au premier tour, et l’équipe de Robert Moreno, qui se rapproche de la Ligue des champions grâce à un but solitaire de Slimani (1-0), a remporté sa troisième victoire consécutive en Ligue 1.

LIVE : Suivez la conférence de presse de Robert Moreno après AS Monaco – Montpellier (J25) https://t.co/vqqorZXN3u — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 14, 2020

Avec deux victoires consécutives et installé dans la zone tranquille de la table, Monaco a reçu Montpellier chez lui. Une fois de plus, l’entraîneur de l’Hospitalet a opté pour l’option Jovetic qui lui a permis d’obtenir de si bons résultats lors des précédents matches. Devant eux, tous les meilleurs buteurs, Ben Yeder et Slimani.

Le plus clair pour la Principauté est apparu à la 27e minute dans un contre mené par le Monégasque “9”. Le premier Jovetic et le second Golovin, seulement contre Bertaud, ont eu dans leurs bottes le premier but qui a refusé d’entrer.

A la pause, Slimani a manqué une nouvelle option avec une tête qui est sortie. Là encore, l’aide est venue de Ben Yeder qui avançait dangereusement. Une minute plus tard, Jovetic a sorti un beignet qui a fini par manquer sur le côté du but de Montpellier. C’était la saison d’ouverture sur Monaco, qui se rapprochait de plus en plus avec toutes ses armes. Le dernier était encore pour un Jovetic actif bien que Bertaud ait tiré une main providentielle pour empêcher le but. Malgré leurs efforts, les hommes de Moreno ont fait match nul 0-0 à la pause.

🔚 Les 3 points pour les 🔴⚪️ qui s'offrent une 3e victoire de suite 👊 ⚽️ @slimaniislam (52') 1⃣-0⃣ #ASMMHSC pic.twitter.com/E2fIV6H690 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 14, 2020

La chance a tourné pour la Principauté dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. Sur un corner servi par Golovin, Slimani s’élance au-dessus de toute la défense de Montpellier pour reprendre de la tête le ballon dans les filets. De l’eau froide pour le cinquième classé en Ligue 1.

Malgré les assauts de Golovin, Ben Yeder et Cie, Montpellier continue à chercher un égalisateur, mais sans succès. Ils n’ont pas réussi à battre Monaco lors de leurs deux matches de championnat depuis un an et comptent désormais 26 points d’avance. Trois points qui permettent à l’équipe de Robert Moreno de reléguer Montpellier à la sixième place et de se hisser à la cinquième place alors que le reste de la journée est encore à venir.

Le 9ème but de la saison pour Slimani ! #ASMMHSC pic.twitter.com/VOLI35Nk8L — Joueurs Algériens 🇩🇿 (@JoueursDZ) February 14, 2020

Monaco

Lecomte ; Aguilar, Maripán, Glik, Ballo Touré ; Fofana, Bakayoko, Golovin (Henrichs, 87′) ; Jovetic (Baldé, 75′) ; Ben Yedder et Slimani.

Montpellier

Bertaud ; Le Tallec, Hilton, Congre, Souquet, Chotard (Yun, 64′), Ferri, Savanier (Camara, 79′), Ristic (Boutobba, 86′), Mollet ; Laborde

But

1-0 M.52 Slimani.