Video : Résumé et buts de Montpellier – Dijon | Victoire de Montpellier 2 – 1

Montpellier a ajouté trois points à son compteur après sa victoire 2-1 sur Dijon au stade de La Mosson samedi. Les deux équipes venaient de remporter leurs derniers matches. Le HSC de Montpellier est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné les deux derniers matchs de la compétition.

Les plus récentes ont été une victoire 2-1 à l’extérieur contre Amiens SC et une victoire 4-0 à domicile contre Brest. Le FCO de Dijon, quant à lui, a remporté son dernier match de la compétition contre l’OSC Lille 1-0 sur son terrain. Cette défaite a laissé l’équipe de Dijon en 17e position après la fin du match, tandis que le HSC de Montpellier est quatrième.

Pendant la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, si bien que le résultat est resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période, la chance est venue au HSC de Montpellier, qui a pris l’avantage grâce à un but de Florent Mollet à la 56e minute. L’équipe locale a encore ajouté à la liste, augmentant l’avantage grâce à un but d’Andy Delort à la 63e minute.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur le banc. L’entraîneur du HSC de Montpellier a fait entrer Junior Sambia et Joris Chotard par Arnaud Souquet et Florent Mollet, tandis que le Dijon a fait entrer Jordan Marie, Jhonder Cadiz et Bryan Soumare par Stephy Mavididi, Julio Tavares et Ibrahim Didier Ndong.

Au total, trois cartons jaunes et un carton rouge ont été donnés au cours du match. Pour l’équipe locale, Andy Delort et Daniel Congre ont reçu un carton jaune, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune pour Mounir Chouiar et un carton rouge pour Mounir Chouiar (2 jaunes).

Le HSC de Montpellier a terminé le match avec 33 points, au lieu de l’entrée en Europa League, à la quatrième place du classement à la fin du match, tandis que le FCO de Dijon était à la 17e place avec 21 points.

La prochaine journée, le HSC de Montpellier affrontera le Paris S. Germain, tandis que le FCO de Dijon jouera contre Brest.