Video : Résumé et but de Montpellier – Saint-Etienne | Victoire de Montpellier 1-0

Saint Etienne n’a pas réussi à battre Montpellier, qui s’est imposé 1-0 au Stade de La Mosson dimanche.

Le HSC de Montpellier est entré en jeu avec l’intention d’ajouter des points à son palmarès après le match nul 1-1 du dernier match contre le FC Metz. Du côté des visiteurs, l’AS Saint-Étienne a été battue 2-0 lors de son dernier match contre l’Olympique de Marseille. Le résultat signifie que l’équipe de Montpellier est maintenant cinquième, tandis que Saint-Étienne est quinzième à la fin du match.

Le match a commencé face à l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce à un but d’Andy Delort à la 25e minute, clôturant la première mi-temps par un 1-0 à la lumière.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Pour Montpellier, Arnaud Souquet, Joris Chotard et Thibault Vargas ont remplacé Florent Mollet, Jordan Ferri et Mihailo Ristic, tandis que les changements pour Saint-Etienne ont été Franck Honorat, Edmilson Indjai Correia et Charles Abi, qui ont remplacé Yvann Macon, Lois Diony et Miguel Trauco.

Au total, cinq cartes ont été montrées pendant les 90 minutes du match. Montpellier a dû faire face au carton jaune de Mihailo Ristic et au carton rouge de Junior Sambia, tandis que les visiteurs ont été pénalisés par Loic Perrin, Wesley Fofana et Denis Bouanga.

Cette victoire a permis à Montpellier de se hisser à la cinquième place avec 37 points à l’issue de la rencontre, tandis que l’équipe de Claude Puel se trouvait à la quinzième place avec 28 points.

Les deux équipes joueront à l’extérieur la semaine prochaine. L’équipe de Montpellier jouera contre l’AS Monaco, tandis que l’AS Saint-Étienne jouera contre Brest.

Fiche technique

HSC Montpellier : Stéphane Ruffier, William Saliba, Wesley Fofana, Loic Perrin, Yvann Macon, Ryad Boudebouz, Yohan Cabaye, Jean-Eudes Aholou, Miguel Trauco, Denis Bouanga et Lois Diony

AS Saint Etienne : Geronimo Rulli, Daniel Congre, Damien Le Tallec, Vitorino Hilton, Junior Sambia, Florent Mollet, Jordan Ferri, Teji Savanier, Mihailo Ristic, Gaetan Laborde et Andy Delort

Stade : Stade de La Mosson

Buts : Andy Delort (1-0, min. 25)