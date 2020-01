Video : Résumé et but de Nantes – Bordeaux | Victoire de Bordeaux 1-0

Bordeaux a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile contre Nantes, qu’il a battu 1-0 au stade de La Beaujoire dimanche. Les deux rivaux avaient obtenu des résultats mitigés lors des matches précédents.

Le FC Nantes est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après un succès 2-0 contre l’AS Saint-Étienne. Quant à l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux s’est incliné 2-1 face à l’Olympique Lyon lors du match précédent et s’est incliné quatre fois de suite dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Nantes est sixième à la fin du match, tandis que Bordeaux est dixième.

🇫🇷 #FCNFCGB

🎯 0-1 | 86e ⏱ 🙏 Bordeaux gagne à Nantes au terme d'un match clairement décevant mais l'essentiel était ailleurs cet après midi. Avant le match et pendant la partie, supporters des deux camps ont rendu un bel hommage à Emiliano Sala — RMC Sport (@RMCsport) January 26, 2020

Pendant la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, si bien que le résultat est resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la reprise, l’équipe de Bordeaux a pris l’avantage grâce à un but de Jimmy Briand et a terminé le match sur un score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les joueurs nantais qui sont entrés dans le jeu sont Thomas Basila et Abdoul Kader Bamba en remplacement de Renaud Emond et Mehdi Abeid, tandis que les changements bordelais sont Edson Mexer, Aurélien Tchouameni et Yacine Adli, qui sont entrés en remplacement d’Enock Kwateng, Otavio et Nicolas de Preville.

Le match a donné lieu à quatre cartons jaunes et un carton rouge. A la maison, Andrei et Mehdi Abeid ont reçu un carton jaune et Andrei un carton rouge (2 jaunes). Pour les visiteurs, Nicolas de Preville et Otavio ont reçu des cartons jaunes.

Jimmy Briand s'approche de la barre des 100 en @Ligue1Conforama 0-1 #FCNFCGB pic.twitter.com/D09Epcpqa2 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 26, 2020

Avec 29 points, le FC Girondins de Bordeaux occupe la dixième place du classement, tandis que l’équipe de Christian Gourcuff occupe la sixième place avec 32 points à l’issue de la rencontre.

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matches de Ligue 1 : le FC Nantes tentera de se remettre sur les rails pour remporter son prochain match à l’extérieur contre le Stade de Rennes, tandis que le FC Girondins de Bordeaux jouera contre l’Olympique de Marseille sur son terrain.