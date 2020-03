Video : Résumé et but de Nantes vs Lille | Victoire du LOSC 1-0

Lille a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile contre Nantes, qu’elle a battue 1-0 au stade de La Beaujoire dimanche.

Les deux équipes venaient de remporter leurs derniers matchs. Le FC Nantes est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après un succès 3-1 à l’extérieur contre Marseille. Quant à l’équipe visiteuse, l’OSC Lille venait de battre le FC Toulouse 3-0 à domicile lors de son dernier match. Avec ce bon résultat, l’équipe de Lillois est quatrième, tandis que Nantes est onzième à la fin du match.

Victoire des Dogues 🐶✅ ! #FCNLOSC Le @losclive s'impose sur le plus petit des scores à La Beaujoire. Un succès qui permet aux hommes de Galtier de revenir à seulement un point du @staderennais, 3e 💪 📝 Le compte rendu de ce succès ➡ https://t.co/dCe9EBobLM pic.twitter.com/m1CcKXrPXN — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) March 1, 2020

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’a pu marquer, si bien que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

En deuxième mi-temps, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert le score grâce à un but de Benjamin Andre à la 58e minute, terminant le match sur un 0-1 en beauté.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Nantes a fait venir Kalifa Coulibaly, Abdoulaye Toure et Cristian Benavente à la place d’Anthony Limbombe, Ludovic Blas et Mehdi Abeid, tandis que Lille a fait venir Luiz Araujo, Nicolas Gaitan et Xeka pour Jonathan Ikone, Jonathan Bamba et Loic Remy.

C'EST TER-MI-NÉ ! Les Dogues empochent les trois points après une prestation très aboutie 👊#FCNLOSC 0-1 | ⏱ 90'+5 pic.twitter.com/34qrFPXGrM — LOSC (@losclive) March 1, 2020

L’arbitre a donné un carton jaune à sept joueurs. Il a montré quatre cartons jaunes à Alban Lafont, Mehdi Abeid, Nicolas Pallois et Kalifa Coulibaly de Nantes et trois à Jonathan Ikone, Jose Fonte et Xeka de Lille.

Après avoir terminé le match et pris trois points, Lille a terminé quatrième avec 46 points, au tour de qualification de l’Europa League, tandis que l’équipe de Christian Gourcuff était onzième avec 37 points.

LE VOILÀ LE BUT LILLOIS ❤ D'un coup de tête rageur, Benjamin André coupe un corner de Renato Sanches et ouvre le score 👊#FCNLOSC 0-1 | ⏱ 58' pic.twitter.com/PhJl1THFhr — LOSC (@losclive) March 1, 2020

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matches de Ligue 1 : le FC Nantes tentera de se remettre sur les rails pour remporter son prochain match à l’extérieur contre le SCO Angers, tandis que l’OSC Lille jouera contre l’Olympique Lyon sur son terrain.

FC Nantes : Alban Lafont, Dennis Appiah, Andrei, Nicolas Pallois, Charles Traore, Anthony Limbombe, Mehdi Abeid, Ludovic Blas, Imran Louza, Abdoul Kader Bamba et Moses Simon

Lille : Mike Maignan, Zeki Celik, Jose Fonte, Gabriel Magalhaes, Domagoj Bradaric, Jonathan Ikone, Benjamin Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba, Victor Osimhen et Loic Remy

But : Benjamin Andre (0-1, min. 58)