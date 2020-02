Video : Résumé et but de Nîmes – Angers | Victoire de Nîmes 1 – 0

Nîmes a ajouté trois points à son compteur après sa victoire 1-0 contre Angers au Stade des Costières samedi. Les deux équipes avaient obtenu des résultats mitigés lors de leurs derniers matches.

L’Olympique de Nîmes est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné les deux derniers matches contre l’OGC Nice à l’extérieur et le FCO de Dijon dans son stade, respectivement 1-3 et 2-0, et après avoir remporté trois victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le SCO Angers a perdu par un score de 2-0 lors du match précédent contre l’OSC Lille et a connu trois défaites consécutives dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe d’Angers est en quatorzième position à l’issue du match, tandis que l’Olympique de Nîmes est en dix-septième position.

C'est TER-MI-NÉ ! Les Crocos enchaînent une 4ème victoire de rang et passent 17ème au classement général ! Impossible n'est pas Nîmois ! Pour Zinou ❤ pic.twitter.com/gauqjtOmG7 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 15, 2020

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’a pu marquer, si bien que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

Après la pause de la première mi-temps, l’équipe locale a ouvert le score par un but de Moussa Kone à la 80e minute, terminant le match sur le score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur le banc. L’entraîneur de l’Olimpique de Nîmes a donné la parole à Renaud Ripart, Moussa Kone et Anthony Briancon pour Romain Philippoteaux, Zinedine Ferhat et Florian Miguel, tandis que le SCO Angers a donné la parole à Thomas Mangani et Rachid Alioui pour Angelo Fulgini et Stéphane Bahoken.

#NOSCO BUUUUUUUUUUUUUUUT !!! Le but de Moussa Koné pic.twitter.com/9SIHGaCX8z — Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 15, 2020

Au total, quatre cartes ont été montrées pendant les 90 minutes du match. Pour Nîmes, l’arbitre a donné un carton jaune à Florian Miguel, tandis que pour l’équipe d’Angers, il a donné un avertissement à Angelo Fulgini et Rodrigue Ninga et un carton rouge à Rodrigue Ninga.

A l’issue de cette 25e journée, l’Olympique de Nîmes est en 17e position avec 27 points, tandis que le SCO Angers est en 14e position avec 30 points.

La prochaine journée, l’équipe de Nîmes jouera à l’extérieur contre le Stade de Rennes, tandis que le SCO Angers cherchera à s’imposer à domicile contre le HSC de Montpellier.

⏱ FIN DU MATCH Les Scoïstes s'inclinent à Nîmes sur le plus petit des scores. Sur une des seules tentatives cadrées du match, ce sont les Crocos qui sont parvenus à en profiter pour marquer. [1-0 #NOSCO] pic.twitter.com/obGTgslt9f — Angers SCO (@AngersSCO) February 15, 2020

Nîmes : Ludovic Butelle, Vincent Manceau, Romain Thomas, Ismael Traore, Souleyman Doumbia, Sada Thioub, Angelo Fulgini, Mathias Pereira Lage, Baptiste Santamaria, Rodrigue Ninga et Stephane Bahoken

SCO Angers : Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez, Loick Landre, Pablo Martinez, Florian Miguel, Zinedine Ferhat, Yassine Benrahou, Sidy Sarr, Lamine Fomba, Romain Philippoteaux et Nolan Roux

But : Moussa Kone (1-0, min. 80)