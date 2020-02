video : Résumé et but de OM- Toulouse | Victoire de Marseille 1 – 0 but de Payet

Marseille a remporté une nouvelle victoire en battant Toulouse 1-0 grâce à un but solitaire de Payet, ce qui lui a permis de se hisser à la deuxième place derrière le PSG.

L’équipe de Thomas Tuchel a été la dernière équipe capable de mettre l’OM à genoux dans le championnat (4-0), où elle n’a pas perdu depuis le 27 octobre 2019. Bien qu’il ait l’air en forme, Payet a pu ajouter trois points supplémentaires à son compte samedi.

51' PAYET !!!! Oh l'éclair de Dimitri ! Quel tir superbe encore ! L'OM ouvre le score ! #OMTFC pic.twitter.com/J1oQNyvGDB — Le Phocéen (@lephoceen) February 8, 2020

Contrairement aux autres duels, Marseille ne se sentait pas à l’aise contre l’équipe du bas et en fait les arrivées les plus nettes étaient celles de Toulouse. Un seul tir au but en première période a mis en évidence les problèmes de l’équipe de Villas-Boas, qui n’était pas très en forme après avoir joué contre Saint-Etienne il y a trois jours. Cependant, Payet n’a pas besoin de fraîcheur pour être décisif.

Peu après le redémarrage, l’ailier gallois a reçu de Sarr et de l’autre côté du front, il a sorti une chaussure qui était impossible pour Reynet. Huit buts et trois passes décisives pour l’ancien joueur de West Ham, dont le niveau ne ressemble qu’à celui de sa première saison de marteau. Mandanda a eu sa part de gloire en sauvant un match nul 1-1 avec Leya, et le gardien a permis à Marseille de remporter son troisième match consécutif sans concéder de but. Une victoire à l’arraché, mais cela en vaut la peine.

🔹 C'est terminé à l'@OrangeVelodrome ! 🤜 V I C T O I R E D E L ' O M 🤛 Les Olympiens assurent l'essentiel en prenant les 3 points ! OM 1️⃣-0️⃣ Toulouse

⚽✨ @DimPayet17 51'#OMTFC | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/b6H2D80XSo — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) February 8, 2020

OM

Mandanda ; Sarr, Álvaro González, Caleta-Car, Amavi ; Maxime Lopez (Strootman, 78′), Kamara, Sanson (Sakai, 86′) ; Payet, Germain et Radonjic (Khaoui, 67′).

Toulouse

Kalinic (Reynet, 37′) ; Moreira, Gabrielsen, Diakité, Sylla ; Sangaré ; Said (Taoui, 78′), Koné, Makengo, Boisgard (Adli, 70′) ; et Leya.

But

1-0 M. 51 Payet.