Video : Résumé et but de Reims – Metz | Victoire de Metz 0 – 1

Metz a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile contre Reims, qu’il a battu 1-0 à Auguste-Delaune samedi. Les deux rivaux avaient obtenu des résultats mitigés lors des matches précédents.

Le Stade de Reims est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre l’Olimpique de Nîmes. Du côté des visiteurs, le FC Metz venait de battre le Racing Strasbourg 1-0 à domicile lors de son dernier match. Après le match, l’équipe de Reims est dixième, tandis que celle de Metz est seizième à la fin du match.

Le match a démarré sur les chapeaux de roues pour le FC Metz, qui a ouvert le score par un but d’Habib Diallo quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la troisième minute, et a terminé la première période sur un score de 0-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, si bien que le match s’est terminé sur un score de 0-1.

Au chapitre des changements, les joueurs de Reims qui sont entrés dans le match sont Timothee Nkada, Hassane Kamara et Suk Hyun Jun en remplacement de Tristan Dingome, Anastasios Donis et Derek Kutesa, tandis que les changements de Metz sont Mamadou Fofana et Pape Ndiaga Yade, qui sont entrés en remplacement d’Ibrahima Niane et Opa Nguette.

L’arbitre a donné un carton jaune à deux joueurs. Il a montré un carton jaune à Moussa Doumbia de Reims et un autre à Habib Maiga de Metz.

Avec cette victoire, le FC Metz passe à 23 points et se retrouve à la seizième place du classement. Le Stade de Reims, quant à lui, maintient son avance de 29 points à ce stade de la compétition.

Le prochain tour de la compétition verra le Stade de Reims affronter le SCO Angers à l’extérieur, tandis que le FC Metz affrontera l’AS Saint Etienne dans son stade.