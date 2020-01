Video : Résumé et but du match Nîmes – Rennes – Résultat victoire 1-0 de Rennes

Le Stade de Rennes a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile sur Nîmes, qu’il a battu 1:0 au Stade des Costières mercredi. Les deux équipes ont connu des fortunes différentes lors de leurs précédents matches.

L’Olympique de Nîmes est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après un succès 2:0 à domicile contre le Stade de Reims. Du côté des visiteurs, le Stade Rennais s’est incliné 1-0 face à Marseille lors du match précédent. Après le score, les Nîmois sont maintenant en 19ème position à la fin du match, tandis que le Stade Rennais est en troisième position.

Précieux succès du @staderennais aux Costières qui consolide sa 3e place 🥉 ! #NOSRFC 🔙 Retour sur cette victoire 🔴⚫️ ➡ https://t.co/tLU6Omin0t pic.twitter.com/vI9guuOvie — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 15, 2020

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, si bien que pendant les 45 premières minutes, le score est resté inchangé (0-0).

En seconde période, la chance est venue pour le Stade de Rennes qui a ouvert le bal avec un but d’Adrien Hunou à la 64ème minute, terminant le temps réglementaire sur le score final de 0-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Les entraîneurs ont procédé à tous les changements possibles : à domicile, Loïck Landre, Kevin Denkey et Haris Duljevic ont remplacé Anthony Briancon, Renaud Ripart et Lamine Fomba sur le banc, tandis qu’à l’extérieur, Benjamin Bourigeaud, Yann Gboho et Jordan Siebatcheu ont remplacé Flavien Tait, Adrien Hunou et Mbaye Niang.

L’entraîneur de l’équipe a infligé un carton jaune à Lamine Fomba pour l’équipe locale et à Hamari Traore, Romain Salin et Jordan Siebatcheu pour l’équipe des Rennais.

Avec ces trois points, le Stade de Rennes occupait la troisième place avec 36 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, à la fin du match, tandis que l’équipe entraînée par Bernard Blaquart était à la dix-neuvième place avec 15 points, en position de relégation en deuxième division.

Les deux équipes joueront à l’extérieur au prochain tour. L’équipe Nimeno jouera contre l’AS Saint Etienne, tandis que le Stade Rennais affrontera l’OGC Nice.

Détails techniques

Nîmes : Paul Bernardoni, Sofiane Alakouch, Anthony Briancon (Loick Landre, min.48), Pablo Martinez, Florian Miguel, Lamine Fomba (Haris Duljevic, min.76), Theo Valls, Lucas Deaux, Renaud Ripart (Kevin Denkey, min.71), Zinedine Ferhat et Romain Philippoteaux

Rennes : Edouard Mendy, Hamari Traore, Damien Da Silva, Joris Gnagnon, Faitout Maouassa, Rafinha, Eduardo Camavinga, James Lea Siliki, Flavien Tait (Benjamin Bourigeaud, min.71), Mbaye Niang (Jordan Siebatcheu, min.81), Adrien Hunou (Yann Gboho, min.80) et Romain Salin

Stade : Stade Des Costières

Buts : Adrien Hunou (0-1, min. 64)