Video : Résumé et but du match Toulouse – Strasbourg | Victoire de Racing de Strasbourg 1-0

Strasbourg a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile contre Toulouse, qu’elle a battu 1-0 au Stade de Toulouse mercredi. Le FC Toulouse est entré dans le jeu en cherchant à ajouter des points à son palmarès après un match nul 0-0 à Amiens SC. Du côté des visiteurs, le Racing Strasbourg a été battu 2-1 lors de son dernier match contre le OSC Lille. Après le résultat obtenu, l’équipe de Toulouse est vingtième à la fin du match, tandis que Strasbourg est neuvième.

En première mi-temps, aucune des équipes n’a réussi à marquer, si bien que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

En deuxième mi-temps, la chance est venue pour le Racing Strasbourg, qui a ouvert le score par un but de Majeed Waris après 75 minutes, concluant le match sur un score définitif de 0-1.

🎙️ Thierry #Laurey : "L’équipe a fait le match que je voulais. On n’avait pas toutes nos armes en terme d’énergie mais on avait la volonté d’aller de l’avant. Il y a eu un peu plus de réussite de notre côté que du leur."#TFCRCSA (0-1) pic.twitter.com/MJQv96Pp38 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 5, 2020

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Les joueurs de Toulouse ont été remplacés par Aaron Leya Iseka, Adil Taoui et Janis Antiste, tandis que les joueurs de Strasbourg ont été Lionel Carole, Majeed Waris et Jeremy Grimm, qui ont remplacé Mohamed Simakan, Jeanricner Bellegarde et Lucien Kevin Zohi.

L’arbitre a donné un carton jaune à Quentin Boisgard pour Toulouse et à Lionel Carole et Ibrahima Sissoko pour l’équipe de Strasbourg.

Avec 33 points, le Racing Strasbourg était à la neuvième place du classement, tandis que l’équipe de Denis Zanko était à la vingtième place avec 13 points, dans la zone de relégation à la fin du match.

🏁 C'est terminé ! Le Racing s'impose à Toulouse grâce au premier but en bleu et blanc de @warisgh10 !#TFCRCSA (0-1) pic.twitter.com/7B8Nw4eo0L — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 5, 2020

Le prochain match de Ligue 1 du FC Toulouse se jouera contre l’Olympique de Marseille, tandis que le Racing Strasbourg affrontera le Stade de Reims.