Video : Résumé et buts de Amiens – Monaco | Victoire de l’ASM 1-2

Les problèmes ne se résolvent pas du jour au lendemain, mais le Monaco de Robert Moreno est une boîte à surprises. La régularité semble être une utopie en raison d’un système défensif qui fait de l’eau à chaque match mais en attaque il a une mine d’or avec Slimani et Ben Yedder. Revenir dans les sept dernières minutes du jeu qui donnent la vie. Peut-être qu’à partir de maintenant, il les mettra tous les deux dans la ligne de départ.

Moreno a fait asseoir Fabregas au départ et a parié sur l’entrée d’un Jovetic qui avait déjà donné la victoire à l’équipe de la Principauté la veille. L’équipe monégasque ne s’est pas trompée mais le problème est toujours le même. Les erreurs de défense condamnent le bon travail dans le jeu. Cette fois, c’est un Lecomte qui a commis une des erreurs de l’année.

Badiashile n’était pas court mais ne se détachait pas de la botte du gardien de but. Cela a permis à un Guirassy qui l’a également cloué à l’équipe. Une chaîne d’absurdités qui a obligé Monaco à se faire remorquer. Sans autre erreur, Monaco a eu jusqu’à quatre occasions franches de mettre le match en jeu, mais ni Ben Yedder ni Keita n’ont réussi à le faire correctement.

Le changement de système avec l’entrée de Slimani a accentué la supériorité en deuxième mi-temps mais aucun des deux n’a trouvé le chemin du but. Le Monégasque a réclamé un penalty sur Golovin qui a généré des doutes dans les différents angles des caméras mais que l’arbitre a fermé avec du jaune par le Russe par “piscinazo”.

Celle qui était une pénalité et de façon incompréhensible elle n’a pas été signalée est celle que Slimani a revendiquée avec toute la raison à quinze minutes de la fin. Elle a permis à la fête de garder l’émerveillement de Ben Yedder dans les dernières mesures du choc avec une volée que seuls les élus sont capables d’imaginer.

