Video : Résumé, buts et temps forts de Amiens – PSG (4-4)

Un PSG avec la tête mise à égalité avec les champions (4-4) dans un match de folie qui avait perdu dans la première partie (3-0), rebondit dans la seconde (3-4) et qui finit par s’échapper dans le temps du rabais alors qu’il avait fait le plus difficile.

L’équipe parisienne, sans Neymar ni Mbappé, a organisé un onze de circonstances conditionnées par le duel contre le Borussia Dortmund mardi prochain. Le PSG, qui avait été découragé par le manque de respect de ses adversaires, pensait qu’une performance minimale suffirait, mais il a été dépassé au point d’être battu pendant de nombreuses minutes par l’avant-dernière équipe de Ligue 1.

Cavani et Icardi se sont annulés au double départ, tandis que Di Maria et Draxler se sont croisés sur la pointe des pieds sur les rives. Ander Herrera, un arrière droit improvisé, a illustré mieux que quiconque la confusion d’un PSG pitoyable à tous les niveaux. Il ne se crée aucune occasion et sa défense est une affaire à deux visages pour les locaux, qui savent lire les concessions de leurs adversaires et prennent l’avantage dès le début avec un but de Guirassy (5′).

Ce but n’a même pas suscité la fierté du PSG, qui est resté à la merci de ses adversaires. Amiens a renoncé à l’initiative et a profité de la négligence du chef pour faire quelques dégâts au comptoir. Kakuta s’est imposé 2-0 grâce à une frappe du gauche dans la lucarne (29′) et Diabaté a puni l’indolence de Thiago Silva en battant Navas pour s’imposer 3-0 (40′).

[#L1🇫🇷] AMIENS 4-4 PARIS ⏱ FIN DU MATCH ! ⚽️ Guirassy

⚽️ Kakuta

⚽️ Diabate

⚽️ Herrera

⚽️ Kouassi

⚽️ Kouassi

⚽️ Icardi

⚽️ Guirassy Quelle rencontre ! Match nul entre Amiens et Paris.#ASCPSG pic.twitter.com/BSpc4bBtbq — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 15, 2020

Herrera commande le retour

A la mi-temps, le but de Herrera sur un corner a permis au PSG d’entrer dans le jeu. Amiens avait le jeu en main mais Kakuta a manqué une occasion franche. D’une possible avance de 4-1, le match est passé de 3-2 en seulement cinq minutes, et là, le match a clairement basculé en faveur des visiteurs, portés par la clairvoyance du nouveau venu Verratti.

Kouassy a profité de la faiblesse de l’équipe locale dans les mouvements stratégiques pour combler l’écart (60′). Toujours sur un corner, le milieu de terrain est sorti de nulle part pour neutraliser l’avantage et porter le score à 3-3 (65′).

Une combinaison classique de Verratti, Bernat et Icardi a servi à achever momentanément le retour et à laisser Amiens, qui a donné le meilleur d’elle-même contre un PSG à moitié gazé, sur la toile.

Cependant, juste au moment où le plus dur semblait fait, un but de Guirassy dans les arrêts de jeu sur une contre-attaque a contrecarré le retour du PSG, qui a fait plus qu’un match de Coupe d’Europe contre un adversaire qui n’a jamais abandonné.

4- Amiens: Gurtner; Calabresi (Jallet, 79’), Opoku, Chedjou, Aleesami; Juan Otero (Cornette, 78’), Blin, Zungu, Diabate (Mbenza, 84’); Kakuta; Guirassy

4- PSG: Navas; Herrera, Thiago Silva (Marquinhos, 46’), Kouassi, Bakker; Draxler, Gueye (Verratti, 46’), Paredes (Bernat, 61’), Di María; Icardi, Cavani

Buts: 1-0, Guirassy (5’); 2-0, Kakuta (29’); 3-0, Diabaté (40’); 3-1, Herrera (44’); 3-2, Kouassy (60’); 3-3, Kouassy (65’);3-4, Icardi (74’); 4-4, Guirassy (92’)

5’ ⚽️ Amiens 1-0 PSG

29’ ⚽️ Amiens 2-0 PSG

40’ ⚽️ Amiens 3-0 PSG

45’ ⚽️ Amiens 3-1 PSG

60’ ⚽️ Amiens 3-2 PSG

65’ ⚽️ Amiens 3-3 PSG

74’ ⚽️ Amiens 3-4 PSG

90’ ⚽️ Amiens 4-4 PSG What a game! 😳#amienspsg #Ligue1 pic.twitter.com/ftIBk6oSMH — FOOTBALL FORUM (@FFfootballforum) February 15, 2020

90+4′ FRAPPE SUR LA BARRIÈRE D’AMIENS !

90+4′ Vous pouvez gagner la fête d’El-Amiens…

90+4′ Absence de Verrati en bordure de la zone et jaune. Coup franc pour Amiens.

GOOOOOOOOOOOOOOOL PAR GUIRASSY, ÉGALITÉ DES AMIS, L’ÉQUIPE LOCALE GAGNE, TUCHEL N’EN REVIENT PAS !

90+2′ AMIENS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !

90′ Quatre minutes supplémentaires seront jouées.

87′ Le PSG domine la balle. Aujourd’hui, Amiens, presque à bout de souffle, cherche à faire match nul.

83′ Entre Mbenza et Diabaté partent dans l’équipe locale.

81′ Jaune pour Kakuta pour avoir protesté.

78′ Jallet entre et Calabresi sort.

74′ PRÈS D’UN CINQUIÈME DES PSG ! AMIENS SAUVÉS !

72′ PSG GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RETOUR EN IMAGES PARISIENNES, MAURO ICARDI GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !

65′ LE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PSG, LA TÊTE DE KOUASSI GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !

Konaté marque son doublé (12ème but de la saison) et égalise pour @AmiensSC !! 😱 2️⃣ – 2️⃣ ! #AmiensPSG pic.twitter.com/F1kd8iZPvn — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 4, 2018

64′ Le coup de pied de coin du PSG, qui va maintenant à toute l’équipe de Tuchel, souffre Amiens.

60′ Mauvais jeu de Paredes qui quitte le terrain, Bernat entre et l’Allemand est laissé sans changement.

La tête de Kouassi, un énorme bond de l’équipe de jeunes du PSG pour se rapprocher du score.

Le but de tête de Kouassi, formidable saut du jeune du PSG pour se rapprocher dans le marqueur. ;

58′ PGS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !

57′ La énième erreur défensive du PSG aujourd’hui. Une nouvelle occasion pour Kakuta de marquer le quatrième but du match, mais il va haut. La boîte de Tuchel est sauvée.

53′ Amiens s’accrochant au PSG, l’équipe locale cherche à défendre et à s’imposer. Le PSG essaie avec Cavani.

49′ Jaune pour Bakker sur la place parisienne.

46′ Verrati et Marquinhos entrent, Gueye et Thiago Silva sortent.

46′ LA DEUXIÈME MI-TEMPS COMMENCE !

45′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PSG, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANDER HERRERA !

45′ Il a presque fait une remise à Icardi ! Grande balle de Di Maria à celle qu’Icardi n’atteint pas !

44′ Faute sur Icardi, coup franc dangereux pour le PSG, Di Maria est prêt.

Diabaté contre, avec un peu de chance, marque le troisième but du match.

39′ AMIENS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TROISIÈME DU CLUB LOCAL !

27′ KAKUTA GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO D’AMIENS !

25′ KEYLOR NAVAS SAUVE PSG !

23′ Un grand coup de Guirassy qui va haut ! Appuyez sur les Amiens !

19′ Le jeu du PSG est très plat, le désir d’Amiens est supérieur et on peut le voir sur le terrain.

15′ Absence de Kakuta sur les murs. L’ancien Eclair de Vallecano est l’un des plus dangereux d’Amiens.

12′ Di Maria a tiré qui va trop haut.

10′ Superbe pièce de Draxler avec une passe arrière que personne ne peut terminer.

8′ Essayez de réagir au PSG avec Di Maria, qui domine la scène parisienne en ce moment.

Le but de Guirassy après la passe de Kakuta. L’équipe locale prend la tête.

5′ AMIENS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LOSE THE PSG !

5′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !

Double 9 dans l’équipe Tuchel avec Cavani-Icardi en tête, toute responsabilité pour eux en l’absence de Neymar-Mbappè.

1′ LE JEU COMMENCE !