Video : Résumé et buts de Angers – Reims | Victoire 1-4 de Reims

Reims a réalisé une performance exceptionnelle après avoir battu Angers au Stade Raymond Kopa samedi, qui s’est terminé par une victoire 4-1. Le SCO Angers est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un match nul 0-0 lors du dernier match contre l’Olympique de Marseille. Pour sa part, le Stade de Reims s’est incliné 1-0 lors du match précédent contre le FC Metz. Le résultat signifie que l’équipe de Reims est septième, tandis qu’Angers est dixième après le match.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe d’Angers, qui a pris l’avantage grâce à un but de Rachid Alioui à la 7e minute. Les Reims ont égalisé grâce à un but d’El Bilal Touré à la 38e minute, terminant la première période par un match nul 1-1.

Boulaye Dia pour le 4-1 ! #SCOSDR pic.twitter.com/wDDnNJ0R5o — Le Football en VOD II (@le_vod) February 1, 2020

En deuxième période, la chance était de la partie pour le Stade de Reims, qui est revenu pour gagner le match grâce à un but de Yunis Abdelhamid à la 62e minute. L’équipe visiteuse a encore marqué un but de Baptiste Santamaria à la 74e minute pour établir le 1-3. Puis, à la 75e minute, l’équipe visiteuse a marqué à nouveau grâce à un but de Boulaye Dia, terminant le match sur un score de 4-1 à la lumière.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Sur le terrain, Stéphane Bahoken, Rodrigue Ninga et Abdoulaye Bamba ont remplacé Rachid Alioui, Sada Thioub et Thomas Mangani. Les changements par rapport au Stade de Reims ont été Boulaye Dia, Hassane Kamara et Tristan Dingome, qui sont entrés par El Bilal Touré, Moussa Doumbia et Nathanael Mbuku.

#SCOSDR et c'est fini. Belle victoire 4 buts à 1 💪💪 On sera passé par toutes les émotions ce soir mais on l'a fait 🙏 quel match !! Quel pied 😍😍 pic.twitter.com/5RWQj4xG0l — debemsa 🔴⚪ (@ForeverReims) February 1, 2020

Pierrick Capelle, de l’équipe locale, a reçu un carton jaune du collège et Moreto Cassama et El Bilal Touré, de l’équipe de Reims.

Grâce à cette victoire à l’extérieur, Reims a pris la septième place avec 32 points, tandis que l’équipe entraînée par Stéphane Moulin était à la dixième place avec 30 points à la fin du match.

L’équipe locale jouera contre l’AS Monaco au prochain tour, tandis que le Stade de Reims affrontera l’OGC Nice.