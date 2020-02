Video : Résumé et buts de Bordeaux – Dijon | match nul 2 – 2

Bordeaux et Dijon ont fait match nul 2-2 au Matmut Atlantique samedi. A suivre le résumé de ce match palpitant et haut en couleurs.

Le FC Girondins Bordeaux est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après un succès 2-1 à l’extérieur contre le FC Metz. De son côté, le FCO de Dijon a tenu le FC Nantes en échec 3-3, prenant un point sur son dernier match de la compétition. L’équipe de Bordeaux a terminé à la neuvième place après le score, tandis que Dijon était dix-huitième à la fin du match.

La première mi-temps du match a bien commencé pour les visiteurs, qui ont pris l’avantage grâce à un but de Mounir Chouiar à la 16e minute, mais le FC Girondins de Bordeaux a égalisé à la 35e minute grâce à un but de Hwang Ui-Jo, terminant la première mi-temps sur le score de 1-1.

C'est terminé au Matmut Atlantique ! Le #DFCO revient de Bordeaux avec le point du match nul (2-2) ! Mounir Chouiar a inscrit un doublé ! Bonne prestation d'ensemble du DFCO à l'extérieur ! Résumé de ce #FCGBDFCO, réactions et photos à venir sur https://t.co/x13fKpEwbt ! pic.twitter.com/3DoDXvOTLp — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 15, 2020

En deuxième période, la chance était de la partie pour l’équipe de Bordeaux, qui a renversé la vapeur en inscrivant un but par Jimmy Briand à la 64e minute. Mais par la suite, l’équipe dijonnaise a fait match nul à la 72e minute grâce à un nouveau but de Mounir Chouiar, qui a ainsi obtenu un doublé, terminant ainsi la rencontre avec un résultat de 2-2 dans la lumineuse.

Les deux parties ont épuisé leurs changements. Sur le terrain, Josh Maja, Yacine Adli et Ruben Pardo ont quitté le banc de touche et ont été remplacés par Jimmy Briand, Hwang Ui-Jo et Toma Basic. De leur côté, les visiteurs ont donné la parole à Jordan Marie, Stephy Mavididi et Romain Amalfitano, qui ont remplacé Yassine Benzia, Mama Balde et Ibrahim Didier Ndong.

L’arbitre a donné un carton jaune à deux joueurs. Il a montré un carton jaune à Loris Benito de Bordeaux et un autre à Ibrahim Didier Ndong de Dijon.

Le tirage au sort a permis au FC Girondins Bordeaux de se hisser à la neuvième place du classement avec 35 points. Pour sa part, le FCO de Dijon, avec ce point, se trouvait en dix-huitième position avec 26 points, en position de playoff, à la fin du match.

Au prochain tour, le FC Girondins Bordeaux affrontera le Paris S. Germain à l’extérieur et le FCO de Dijon jouera contre l’AS Monaco dans son stade.

Girondins Bordeaux : Benoit Costil, Youssouf Sabaly, Pablo Castro, Laurent Koscielny, Loris Benito, Remi Oudin, Toma Basic (Ruben Pardo, min.90), Otavio, Nicolas de Preville, Hwang Ui-Jo (Yacine Adli, min.84) et Jimmy Briand (Josh Maja, min.81)

Dijon FCO : Runar Runarsson, Mickael Alphonse, Bruno Ecuele, Nayef Aguerd, Hamza Mendyl, Mama Balde (Stephy Mavididi, min.81), Yassine Benzia (Jordan Marie, min.64), Wesley Lautoa, Ibrahim Didier Ndong (Romain Amalfitano, min.81), Mounir Chouiar et Julio Tavares

Buts : Mounir Chouiar (0-1, min. 16), Hwang Ui-Jo (1-1, min. 35), Jimmy Briand (2-1, min. 64) et Mounir Chouiar (2-2, min. 72)