Video : Résumé et buts de Bordeaux – Nice | Match nul 1-1

Le match de dimanche au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Nice s’est terminé par un match nul 1-1.

Bordeaux a affronté ce match avec l’intention de récupérer son score de championnat après avoir perdu le dernier match contre le Paris S. Germain par un score de 4-3. De son côté, l’OGC Nice a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre Brest. Avec ce score, l’équipe de Bordeaux est en douzième position, tandis que Nice, pour sa part, est huitième à la fin du match.

Un mot pour décrire le but d'Ounas ? #FCGBOGCN 1️⃣-1️⃣ (67') pic.twitter.com/3OPhiLkFMf — OGC Nice (@ogcnice) March 1, 2020

La première équipe à avoir marqué est le FC Girondins Bordeaux, qui a pris l’avantage grâce à un but de Nicolas de Preville à la 21e minute, terminant la première mi-temps par une victoire 1-0 en lumière.

Après la pause de la première partie, l’équipe de Nice a marqué un but à la 57e minute par Adam Ounas, mettant ainsi fin à la confrontation sur le score de 1-1.

#OGCNice #FCGBOGCN

"Ounas est un connard"

"Qu'il rentre dans le sud de l' Italie"

"Il est nul"

"Le premier but est pour lui"

'Il lâche pas la balle" OUNAS: pic.twitter.com/aeF4jgDrex — Jérémy. (@NissaNord1904) March 1, 2020

Les autocars ont effectué tous les changements possibles. Pour le FC Girondins Bordeaux, Vukasin Jovanovic, Remi Oudin et Josh Maja sont sortis du banc pour remplacer Pablo Castro, Ruben Pardo et Samuel Kalu, tandis que les changements des visiteurs ont été effectués par Arnaud Lusamba, Ignatius Kpene Ganago et Stanley N’Soki, qui ont été remplacés par Kephren Thuram Ulien, Kasper Dolberg et Riza Durmisi.

⚽︎ Buuuuuuuuuut ! Après un gros travail de Claude-Maurice, Wagué centre pour Ounas, qui reprend de volée ! Le Gym égalise ! #FCGBOGCN pic.twitter.com/WIfYBCEzzd — OGC Nice (@ogcnice) March 1, 2020

L’arbitre a averti Samuel Kalu, Enock Kwateng et Toma Basic pour Bordeaux et Kephren Thuram Ulien, Dante et Malang Sarr pour l’équipe de Nice.

Après le match nul, l’OGC Nice a terminé à la huitième place du classement avec 38 points. Pour sa part, le FC Girondins Bordeaux, avec ce point, a atteint la douzième place avec 36 points après le match.

La journée suivante, l’OGC Nice affronte l’AS Monaco. De son côté, le FC Girondins Bordeaux affrontera l’AS Saint Etienne.

Girondins Bordeaux : Benoit Costil, Youssouf Sabaly, Pablo Castro (Vukasin Jovanovic, min.28), Laurent Koscielny, Enock Kwateng, Nicolas de Preville, Toma Basic, Otavio, Ruben Pardo (Remi Oudin, min.65), Hwang Ui-Jo et Samuel Kalu (Josh Maja, min.73)

OGC Nice : Walter Benitez, Moussa Wague, Dante, Malang Sarr, Riza Durmisi (Stanley N’Soki, min.86), Adam Ounas, Kephren Thuram Ulien (Arnaud Lusamba, min.69), Pierre Lees-Melou, Alexis Claude Maurice, Danilo et Kasper Dolberg (Ignatius Kpene Ganago, min.83)

Buts : Nicolas de Preville (1-0, min. 21) et Adam Ounas (1-1, min. 57)