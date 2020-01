Video : Résumé et buts de Brest – Amiens | Victoire de Brest 2 – 1

Brest a ajouté trois points à son compteur après sa victoire 2-1 sur Amiens à Francis-Le Ble samedi. Les deux équipes ont connu des fortunes différentes lors de leurs précédents matches. Brest est arrivé au match avec un esprit renforcé après une victoire 2-5 à l’extérieur contre le FC Toulouse.

Du côté des visiteurs, l’Amiens SC a été battu 2-1 lors de son dernier match contre le Montpellier HSC. Avec cette défaite, le SC Amiens était en dix-huitième position à la fin du match, tandis que Brest est en treizième position.

Pendant la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, si bien que le résultat est resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième mi-temps a débuté de manière positive pour l’équipe de Brest, qui a démarré en fanfare avec un but d’Alexandre Mendy à la 51e minute. Mais l’Amiens SC a ensuite égalisé le match, le rendant 1-1 grâce à un but de Sehrou Guirassy à la 58e minute. Cependant, l’équipe locale a pris l’avantage à la 83e minute grâce à un but d’Irvin Cardona, terminant le match sur un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, il s’agissait d’un jeu dans lequel les deux entraîneurs ont effectué tous leurs changements. Les joueurs de Brest qui sont entrés dans le match sont Samuel Grandsir, Mathias Autret et Brendan Chardonnet, en remplacement de Yoann Court, Alexandre Mendy et Irvin Cardona, tandis que les changements d’Amiens sont Fousseni Diabate, Chadrac Akolo et Moussa Konate, qui sont entrés pour remplacer Quentin Cornette, Gael Kakuta et Alexis Blin.

Le @SB29 reprend l'avantage, Irvin Cardona inscrit son 5e but de la saison ⚽ Quel dénouement pour ce #SB29ASC ? pic.twitter.com/u5qwq4geM1 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 25, 2020

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont deux à Brest (Julien Faussurier et Alexandre Mendy) et trois à Amiens (Bakaye Dibassy, Sehrou Guirassy et Thomas Monconduit).

Après avoir remporté le match, Brest a terminé à la treizième place du classement avec 28 points, tandis qu’Amiens SC a terminé à la dix-huitième place avec 18 points, au lieu d’un match de barrage permanent.

L’équipe d’Oliver Dall’Oglio affrontera le FCO de Dijon au prochain tour, tandis que l’Amiens SC jouera contre le FC Toulouse.