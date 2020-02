Video : Résumé et buts de Brest – Saint-Etienne | Victoire de Brest 3 – 2

Brest a ajouté trois points à son compteur après sa victoire 3-2 sur Saint-Étienne à Francis-Le Ble dimanche. Brest est arrivé avec l’intention d’augmenter son nombre de points après un match nul 0-0 au Stade de Rennes.

Du côté des visiteurs, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée 1-0 lors du match précédent contre le Montpellier HSC et a subi trois défaites consécutives dans la compétition. A l’issue de la rencontre, le club de Brest occupe désormais la treizième place, tandis que Saint-Etienne est en seizième position.

Le match a commencé face à Brest, qui a ouvert le score avec un but de Paul Bastien Lasne à la 20e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, ce qui a permis d’augmenter la distance établissant le 2-0 grâce à un but de Gaetan Charbonnier à la 38e minute.

#SB29ASSE 3-2 Terminé à Brest. Malgré une nette réaction en deuxième période, les Verts s'inclinent. pic.twitter.com/8WlAeuNB5o — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 16, 2020

La deuxième mi-temps a commencé de manière favorable pour l’AS Saint-Étienne, qui a approché le tableau d’affichage grâce à un but de Denis Bouanga à la 54e minute. Ensuite, l’équipe visiteuse a marqué à nouveau, qui a réduit la différence en inscrivant le 3-2 grâce à un but de Lois Diony à la 69e minute, terminant le match avec le résultat de 3-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur le banc. Le carrosse de Brest a fait entrer Yoann Court et Hugo Magnetti de Samuel Grandsir et Irvin Cardona, tandis que le Saint-Étienne a fait entrer Lois Diony, Franck Honorat et Bilal Benkhedim de Charles Abi, Yvann Macon et Ryad Boudebouz.

L’arbitre a donné un carton jaune à cinq joueurs, deux pour les locaux et trois pour les visiteurs. Pour les locaux, la carte est allée à Brendan Chardonnet et Gautier Larsonneur et pour les visiteurs à Yvann Macon, Denis Bouanga et Yohan Cabaye.

Avec cette victoire, Brest monte à 33 points et se place à la treizième place du classement. L’AS Saint-Etienne, quant à elle, est toujours à 28 points de son 25e tour de compétition.

La prochaine journée, Brest jouera contre l’OGC Nice, tandis que Stephanois jouera contre le Stade de Reims.

Brest : Gautier Larsonneur, Gaetan Belaud, Jean-Kevin Duverne, Brendan Chardonnet, Romain Perraud, Cristian Battocchio, Paul Bastien Lasne, Haris Belkebla, Samuel Grandsir (Yoann Court, min.75), Gaetan Charbonnier et Irvin Cardona (Hugo Magnetti, min.84)

AS Saint Etienne : Stéphane Ruffier, Yvann Macon (Franck Honorat, min.46), William Saliba, Wesley Fofana, Thimothee Kolodzieczak, Yohan Cabaye, Mahdi Camara, Yann M’Vila, Charles Abi (Lois Diony, min.46), Denis Bouanga et Ryad Boudebouz (Bilal Benkhedim, min.80)

Buts : Paul Bastien Lasne (1-0, min. 20), Gaetan Charbonnier (2-0, min. 38), Irvin Cardona (3-0, min. 43), Denis Bouanga (3-1, min. 54) et Lois Diony (3-2, min. 69)