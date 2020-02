Video : Résumé et buts de Dijon – Brest | Victoire de Dijon 3-0

Dijon a réalisé une performance exceptionnelle après avoir battu Brest lors du match de samedi contre Gaston Gérard, qui s’est terminé sur un score de 3-0. Les deux équipes avaient obtenu des résultats mitigés lors de leurs derniers matches.

Le FCO de Dijon a entamé le match en cherchant à reprendre la tête du championnat après avoir perdu le dernier match contre le HSC de Montpellier (2-1). Du côté des visiteurs, Brest a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre l’Amiens SC à domicile et le FC Toulouse à l’extérieur, respectivement 2-1 et 2-5. Le résultat signifie que les Dijonnais sont maintenant à la seizième place, tandis que Brest est à la quatorzième place après la fin du match.

MAGNIFIQUE VICTOIRE ! Le DFCO ne fait qu’une bouchée de Brest grâce à une excellente prestation collective ! 🔥 9ème match de suite sans défaite à domicile 👏#DFCOSB29 pic.twitter.com/x3OpkQQDag — Le Dijon Show (@LeDijonShow) February 1, 2020

Le match a commencé de manière parfaite pour l’équipe dijonnaise, qui a ouvert le bal avec un but de Mama Balde quelques minutes après le début du match, plus précisément à la troisième minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, qui s’est distancée en établissant le 2-0 grâce à un autre but de Mama Balde, qui a réalisé un doublé à la 20e minute.

En deuxième mi-temps, la chance est venue au FCO de Dijon, qui s’est distancé sur le tableau d’affichage avec un but de Stephy Mavididi à la 77e minute, terminant le match par un score final de 3-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part des Dijonnais entrés sur le banc Jhonder Cadiz, Jordan Marie et Florent Balmont remplacent Frédéric Sammaritano, Mama Balde et Romain Amalfitano, tandis que les changements par Brest sont Samuel Grandsir, Mathias Autret et Haris Belkebla, qui entrent par Alexandre Mendy, Yoann Court et Hugo Magnetti.

Il y a eu au total un seul carton jaune pour l’équipe de Brest. En particulier, l’arbitre a montré un carton jaune à Mathias Autret.

Avec cette victoire, le FCO de Dijon monte à 24 points et se place à la seizième place du classement. Pour sa part, Brest reste avec 28 points avec lesquels elle a atteint ce vingt-deuxième tour de la compétition.

Le prochain match de Ligue 1 pour le FCO de Dijon est contre l’Olympique de Nîmes, tandis que Brest affrontera le FC Girondins Bordeaux.