Video : Résumé et buts de Dijon – Monaco | Match nul 1-1

Après trois victoires consécutives, le Monaco de Robert Moreno a fait un petit pas en arrière dans ses aspirations européennes en perdant deux points à Dijon (1-1). Mama Baldé a mis Les Moutardes en tête mais Maripan a égalisé un match qui aurait pu aller dans les deux sens dans les dernières étapes.

La vérité est que les choses n’auraient pas pu commencer plus mal pour l’équipe de Bourgogne. Chouiar a été mal soutenu lors d’un saut et a dû être retiré sur une civière à cause d’une blessure au genou. Au lieu de cela, c’est Mama Baldé qui est venue. Peu importe la qualité de l’opération, l’homme de Guinée-Bissau était chargé d’ouvrir la boîte. Cependant, dans la deuxième moitié.

🔚 Lecomte qui sauve les 🔴⚪️ dans le temps additionnel et préserve le point du nul – Maripan est le buteur de l'AS Monaco ce soir 👏 1⃣-1⃣ #DFCOASM pic.twitter.com/vltvWjkRjj — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 22, 2020

Avant la pause, Dijon et Monaco ont montré très peu de signes d’attaque. Le plus clair a été pour Slimani de passer la mi-temps, mais Runarsson l’a refusé d’une main ferme. En deuxième mi-temps, l’attaquant algérien lui-même a de nouveau eu l’occasion de donner l’avantage à l’équipe de la Principauté. Cette fois, c’est le manque d’espace dans un tir quelque peu déséquilibré qui l’a empêché de marquer. Et de 0-1, il est passé à 1-0 dans une action qui n’a certainement pas plu à Moreno.

Mama Baldé a profité des erreurs de Ballo Toure et d’Adrien Silva pour lancer un double tir, d’abord à Maripán puis à Lecomte pour donner un avantage à son équipe. Il était difficile pour Monaco de réagir, car ils ne mettaient pas l’équipe de Stéphane Jobard dans une situation difficile. Mais c’est sur une pièce de théâtre qu’il a trouvé le prix. Slimani tire un coup franc au second poteau et Maripan récupère le ballon après l’intervention de Runarsson.

Le match nul 1-1 a conduit à une nouvelle rencontre dans les dernières minutes. Slimani a inexplicablement pardonné, tout comme la tête fatale d’Amalfitano cinq minutes plus tard, et dans le temps additionnel, Tavares a manqué une occasion franche. Un contre un contre Lecomte, mais l’attaquant de Dijon s’est endormi et le but de Monaco a bien diminué. Au final, les points ont été partagés à la satisfaction de tous.