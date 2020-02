Video : Résumé et buts de Dijon – Nantes | match nul 3-3

Dijon et Nantes ont été à égalité à trois points lors du match de samedi contre Gaston Gérard.

Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matches. Le FCO de Dijon a entamé le match avec l’intention de regagner ses points de championnat après avoir perdu le dernier match contre l’Olimpique de Nîmes sur le score de 2-0. Le FC Nantes, quant à lui, s’est incliné 2-1 face au Paris S. Germain lors du match précédent et a connu trois défaites consécutives. Le résultat signifie que les Dijonnais sont désormais dix-septièmes après la fin du match, tandis que le FC Nantes est désormais douzième.

🇧🇷 🙌 La tête rageuse ! Merci Andrei 😯 pic.twitter.com/hEq4wsx2ZW — FC Nantes (@FCNantes) February 8, 2020

La première moitié du match a commencé avec l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Stephy Mavididi à la 15e minute, mais le FC Nantes a égalisé en faisant 1-1 grâce à un but de Moses Simon à la 20e minute.

En deuxième mi-temps, la chance est venue pour l’équipe dijonnaise, qui a pris l’avantage grâce à un autre but de Stephy Mavididi, qui a inscrit un double but à la 90e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a égalisé grâce à un but d’Andrei quelques instants avant le coup de sifflet final à la 90e minute, terminant le match sur un score final de 3-3.

Dans le chapitre sur les changements, c’est un match où les deux entraîneurs ont effectué tous leurs changements. Les joueurs de Dijon qui sont entrés dans le match sont Runar Runarsson, Mama Balde et Jordan Marie en remplacement d’Alfred Gomis, Yassine Benzia et Romain Amalfitano, tandis que les changements de Nantes sont Abdoulaye Touré, Josue Homawoo et René Krhin, qui sont entrés pour remplacer Moses Simon, Wesley Moustache Mayeko et Ludovic Blas.

⚽️ Ce match est complétement fou !!

Andrei Girotto égalise de la tête pour le @FCNantes suite à un coup-franc !!#DFCOFCN pic.twitter.com/l0KPYNAxOn — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 8, 2020

L’arbitre a donné un carton jaune à Mickael Alphonse et Wesley Lautoa pour l’équipe de Dijon et à Percy Prado et Imran Louza pour l’équipe de Nantes.

Avec ce tirage au sort, le FCO de Dijon se retrouve à la dix-septième place du tableau avec 25 points. Le FC Nantes, pour sa part, était en douzième position avec 33 points à la fin du match.

La prochaine journée, le FCO de Dijon affrontera le FC Girondins Bordeaux, tandis que l’équipe de Nantes jouera contre le FC Metz.

⚽️ C'est l'homme de ce match ! Mavididi y va de son doublé pour les Dijonnais !#DFCOFCN pic.twitter.com/PZltK8cmEZ — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 8, 2020

Détails techniques

Dijon FCO : Alfred Gomis (Runar Runarsson, min.46), Mickael Alphonse, Wesley Lautoa, Bruno Ecuele, Hamza Mendyl, Romain Amalfitano (Jordan Marie, min.66), Ibrahim Didier Ndong, Yassine Benzia (Mama Balde, min.66), Stephy Mavididi, Mounir Chouiar et Julio Tavares

FC Nantes : Alban Lafont, Percy Prado, Molla Wague, Andrei, Wesley Moustache Mayeko (Josue Homawoo, min.46), Ludovic Blas (Rene Krhin, min.90), Mehdi Abeid, Imran Louza, Abdoul Kader Bamba, Moses Simon (Abdoulaye Touré, min.43) et Renaud Emond

Stade : Gaston Gérard

Buts : Stephy Mavididi (1-0, min. 15), Moses Simon (1-1, min. 20), Julio Tavares (2-1, min. 24), Mickael Alphonse (2-2, min. 34), Stephy Mavididi (3-2, min. 90) et Andrei (3-3, min. 90)