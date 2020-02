Video : Résumé et buts de Inter – Milan AC | Victoire de l’Inter de Milan 4-2

L’Inter s’est imposé 4-2 contre Milan lors du match qui s’est déroulé dimanche au Giuseppe Meazza. Les deux rivaux avaient obtenu des résultats mitigés lors des matches précédents. L’Inter est arrivé au match avec un moral d’acier après sa victoire 2-0 contre l’Udinese.

Quant aux visiteurs, l’AC Milan a fait match nul 1-1 avec l’Hellas Verona, prenant un point sur son dernier match de la compétition. Avec cette défaite, l’équipe rouge et noire a été placée en huitième position après la fin du match, tandis que l’Inter est deuxième.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe rouge et noire, qui a ouvert le score grâce à un but d’Ante Rebic à la 40e minute. L’AC Milan a encore ajouté un but par Zlatan Ibrahimovic juste avant le coup de sifflet final, notamment à la 45e, terminant la première moitié par un 0-2 à la lumière.

La deuxième moitié du match a commencé de manière favorable pour l’équipe noir et bleu, qui s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Marcelo Brozovic à la 51e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, obtenant le match nul grâce à un but de Matías Vecino à la 53e minute. Plus tard, l’équipe locale a marqué, et est revenue avec un but de Stefan de Vrij qui a permis le 3-2. Une fois de plus, l’Inter a marqué un but de Romelu Lukaku quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le match par un résultat final de 4-2.

Dans le chapitre sur les changements, c’est un match où les deux entraîneurs ont effectué tous leurs changements. Les joueurs de l’Inter qui sont entrés dans le match sont Christian Eriksen, Victor Moses et Cristiano Biraghi en remplacement d’Alexis Sánchez, Antonio Candreva et Ashley Young, tandis que les changements de Milan sont Rafael Leao, Lucas Paqueta et Giacomo Bonaventura, qui sont entrés pour remplacer Samu Castillejo, Franck Kessie et Ante Rebic.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont quatre à l’Inter (à savoir Matías Vecino, Nicolo Barella, Milan Skriniar et Romelu Lukaku) et deux à Milan (Franck Kessie et Andrea Conti).

Après avoir remporté le match, l’Inter a été placé avec 54 points, en position d’accès à la Ligue des champions, en deuxième position du tableau de qualification à la fin du match, au lieu de la Ligue des champions, tandis que l’AC Milan a été placé en huitième position avec 32 points.

Le prochain match de Serie A pour l’Inter est contre la Lazio, tandis que l’AC Milan affrontera le Torino.

Fiche d’information

Inter : Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Samu Castillejo, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Ante Rebic, Hakan Calhanoglu et Zlatan Ibrahimovic

AC Milan : Daniele Padelli, Diego Godin, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Antonio Candreva, Matias Neighbor, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Ashley Young, Alexis Sanchez et Romelu Lukaku

Stade : Giuseppe Meazza

Buts : Contre Rebic (0-1, min. 40), Zlatan Ibrahimovic (0-2, min. 45), Marcelo Brozovic (1-2, min. 51), le voisin Matias (2-2, min. 53), Stefan de Vrij (3-2, min. 70) et Romelu Lukaku (4-2, min. 90)