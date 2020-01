Video : Résumé et buts de Lille – PSG | Victoire de Paris 2-0

Le PSG joue toujours un grand jeu, mais il gagne toujours. Avec Neymar aux commandes, les Parisiens ont connu un début de match difficile avec une victoire qui n’a servi qu’à les éloigner de leurs adversaires. Le Brésilien a mis l’équipe derrière lui, a été un poignard entre les lignes et est rentré chez lui avec un doublé. 66 buts et 35 passes en 75 matchs, qu’en pensez-vous ?

🙏 Après avoir inscrit son deuxième but de la soirée dimanche contre Lille (2-0), Neymar a tenu à rendre hommage à Kobe Bryant. #LOSCPSGhttps://t.co/MD4fKbFmrf — RMC Sport (@RMCsport) January 26, 2020

Et que Lille est sorti au milieu, au milieu de tout ça. Sous la pression, l’équipe de Galtier a subi une attaque du PSG qui n’a fait qu’envoyer des melons sur le terrain. Si leurs adversaires déconnectent Verratti et Gana Gueye, les Parisiens auront du mal à sortir le ballon. Tuchel a besoin de gens au milieu, comme les mangeurs, tant sur le plan offensif que défensif.

Les choses n’allaient pas bien pour le PSG, tandis que Lille se retrouvait dans une situation réelle lorsqu’ils ont réussi à mettre en place trois passes d’affilée. Sans la pression des “Quatre Fantastiques”, l’équipe de Galtier brise l’opposition comme elle le souhaite contre une équipe du PSG qui ne défend pratiquement qu’avec six hommes. C’est dire combien il est difficile de dominer un match.

Dortmund avait un carnet et un stylo pour écrire tout ce qui concernait la Ligue des champions. L’équipe de Tuchel a souffert, mais cette équipe a déjà montré qu’il ne lui faut presque rien pour gagner un match. Pourquoi dominer. Neymar s’est allié à Verratti et a pris un coup de fouet qui est allé à la même escouade. C’est simple et facile.

Le Brésilien est toujours la grande vedette de cette équipe. Quand il touche la balle, il se passe toujours des choses. Le 0-1 a blessé un Lille surjoué et a failli frapper le second avec un grand mur entre Neymar et Mbappé. Heureusement, Gabriel était dans les parages.

Au redémarrage, l’équipe parisienne a terminé le match. Mandava met une main absurde dans la boîte et Neymar ne manque pas le penalty. Il l’a dédié à Kobe Bryant. Le score étant de 2-0, le match est devenu fou et le PSG a eu la possibilité de mettre fin à la rencontre une fois pour toutes. Malgré cela, Tuchel s’est fixé comme priorité de ne pas commettre de faux pas et a fait asseoir Icardi pour Ander Herrera. Lille voulait essayer mais il n’y avait pas moyen.

🗨️ "C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous. Pas seulement pour les fans de basket, mais pour tout ce qu'il a fait pour le sport"@neymarjr rend hommage à Kobe Bryant après #LOSCPSG 🙏 pic.twitter.com/6hMXMBDpgg — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 26, 2020

Lille Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Mandava; André (Xeka, 58′), Soumaré (Rémy, 78′); Sanches, Ikoné, Luiz Araújo (Bamba, 67′); Osimhen.

PSG Meunier, Thiago Silva (Kouassi, 46′), Kimpembe, Diallo (Dagba, 76′); Di María, Verratti, Gana Gueye, Neymar; Icardi (Herrera, 73′) y Mbappé.