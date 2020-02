Video OL – RC Strasbourg : Résumé et buts de Lyon – Strasbourg | Match nul 1 – 1

L’Olympique de Lyon est une équipe qui se trouve dans une situation très difficile en ce moment. L’équipe du Rhône n’a pas réussi à passer le tête-à-tête avec une bonne équipe de Strasbourg, et les quelques options dont elle dispose pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions sont encore plus compliquées.

Les hommes de Rudi Garcia ont de nouveau réalisé une première mi-temps inquiétante par niveau de jeu. Il a eu 20 minutes dans lesquelles il a accordé de nombreux mètres au rival pour punir le contre coup, n’est pas arrivé à peine au but de Sels et est revenu pour montrer des problèmes collectifs qui invitent à penser que l’équipement ne peut peut-être même pas se battre pour entrer dans les positions de l’Europa League.

🎙️ Thierry #Laurey : "On est satisfait du résultat qu’on a obtenu et on a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. On a juste manqué d’un petit peu de réussite. D’après la première mi-temps le match nul me parait normal."#OLRCSA(1-1) pic.twitter.com/b2GV4jaGTj — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 16, 2020

Malgré les imprécisions, Lyon a réussi à prendre la tête du peloton grâce à Bertrand Traore. L’ancien joueur de l’Ajax a profité d’un grand centre latéral de Cornet, et a anticipé Mitrovic dans la petite zone. Le défenseur central de Strasbourg était confiant et n’a pas vu la deuxième ligne d’arrivée de l’ailier lyonnais. Un Traore a pu marquer à nouveau et reprendre de la tête, mais sa tête a quitté le poteau.

🏁 C'est terminé ! Le Racing est passé tout proche de l'emporter dans les derniers instants de la partie mais ramène un bon point de Lyon.

#OLRCSA (1-1) pic.twitter.com/ukLXFHOmwZ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 16, 2020

Jouer avec le feu pendant si longtemps a fini par brûler Lyon. Strasbourg a profité – cette fois oui – d’une défaite de l’équipe de Rudi Garcia dans sa propre moitié et a fini par égaliser par l’intermédiaire de Zohi. C’était un coup dur pour l’esprit, car il restait trois minutes à jouer et cela coïncidait avec les pires minutes de l’équipe locale sur le terrain.

Lyon a réagi timidement au début de la deuxième mi-temps. Rudi Garcia a placé Toko-Ekambi sur le flanc droit, Dembele est entré en jeu et l’équipe a fait une légère amélioration. En fait, Toko-Ekambi s’est créé une occasion franche après avoir assisté Cornet sur une passe de la mort, mais l’attaquant a manqué un tir précis plus difficile à rater qu’à frapper.

⚽️ 43' L'égalisation de ZOHI ! D'abord refusé, le but de @KevinZohi est logiquement validé après visionnage vidéo ! Le Racing revient à égalité !#OLRCSA (1-1) pic.twitter.com/TrCnqDQ5J0 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 16, 2020

Les fans du Parc OL ont commencé à s’impatienter, et les sifflets ont commencé à s’intensifier au fil des minutes. En fait, Strasbourg avait une chance évidente de remporter la partie. Keny Lala a effectué une superbe action personnelle et a tiré contre le poteau pour ce qui aurait été le but du jour en Ligue 1. Et à deux minutes de la fin, Djiku a manqué un but vide sur un coup franc de Lienard qui a touché le poteau. Un tirage au sort qui montre une fois de plus la faiblesse d’une équipe à la dérive en Ligue 1.

OL – RC Strasbourg

OL – RC Strasbourg : 1-1 (1-1 à la mi-temps)

À Lyon (Groupama Stadium), le 16 février, coup d’envoi à 15h

Composition du RC Strasbourg : Matz Sels (1), Kenny Lala (27), Stefan Mitrović (13), Koné Kone (5), Mohamed Simakan (2), Adrien Thomasson (26), Jean-Ricner Bellegarde (17), Dimitri Liénard (11), Ludovic Ajorque (25) (puis Adrien Lebeau à la 90ème), Lucien Zohi (20) (puis Alexander Djiku à la 74ème), Abdul Majeed Waris (8) (puis Lebo Mothiba à la 81ème). Entraîneur du RC Strasbourg : Thierry Laurey

Composition de l’OL : Anthony Lopes (1), Fernando Marcal Oliveira (20), Marcelo António Guedes Filho (6), Rafael Pereira Da Silva (4) (puis Kenny Tete à la 7ème), Joachim Andersen (3), Maxence Caqueret (25), Thiago Mendes (12), Houssem Aouar (8), Maxwell Cornet (27) (puis Martin Terrier à la 74ème), Karl Toko Ekambi (21) (puis Moussa Dembélé à la 63ème), Bertrand Traoré (10). Entraîneur de l’OL : Rudi Garcia

Buts : Traoré (21ème), Zohi (44ème)

Avertissements : Traoré (40ème), Aouar (79ème), Dembélé (93ème) pour l’OL, Kone (47ème) pour le RC Strasbourg