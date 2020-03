Video : Résumé et buts de OM – Amiens | Match nul 2 – 2

Match nul entre l’OM et Amiens, alors que les marseillais menaient 2-0, Amiens en 10 minutes a réussit a arracher un nul a la dernière minute avec un but de Ghoddos. L’OM perd deux points très important ce soir et même le retour de Thauvin ne sera donner le sourire aux Olympiens.

L’OM a commencé le match impétueusement, mais a été rapidement contenu par une Amiens très défensive. Les phochéens” ont dominé le terrain mais n’ont pas créé d’occasions. Et les murmures au Vélodrome se multipliaient. Le seul tir dégagé avait été un coup droit de Payet près du poste. De Benedetto, vêtu d’un bonnet de bain après que sa tête ait saigné à cause d’un jet d’air, aucune nouvelle.

Au repos, les planches semblaient insurmontables. Mais par-dessus le cor, Sanson s’interpose entre les lignes pour surprendre Gurtner avec un tir fugace du pied gauche qui se glisse au centre du but. La balle était rapide et faisait un drôle de geste, vrai, mais les réflexes du gardien de but ont échoué. La concession semblait fatale, car il y avait une raison pour laquelle l’OM était la seule équipe de Ligue 1 à avoir gagné tous les matches où elle avait ouvert le score.

Marseille est retournée sur le terrain, déterminée à faire une déclaration. Payet l’avait, et il a pardonné. La peur a activé Amiens, qui a lancé une attaque comme jamais auparavant. Le duel s’est ouvert et les espaces se sont multipliés. Pendant plusieurs fois, l’équipe de Picardie est arrivée en danger, mais elle n’a pas réussi à se définir. A quelques mètres de la fin, l’OM a mis le ballon au fond des filets grâce à un tir de Payet qui est entré dans le but après avoir frôlé un adversaire.

Le but a laissé Amiens sur la toile. Le duel a fait chuter quelques révolutions et Villas-Boas a permis à des joueurs importants comme Payet de se reposer. Les rotations ont permis de ramener Florian Thauvin dans le jeu après une absence de six mois due à une grave blessure à la cheville.

Mais juste au moment où le match semblait terminé, la partie a pris une tournure inattendue. Amavi a infligé une peine inutile à Guirassy, qui a converti la peine maximale. Hésitant, Marseille est passé tout près de concéder l’égalisation deux minutes plus tard, lorsque Chedjou a repris de la tête la barre transversale. Silence dans le Vélodrome. Il est temps de souffrir.

Le pire était encore à venir. A la sixième minute du temps additionnel, Ghoddos a marqué sur un centre à ras de terre de Calabresi sur le côté droit. La tragédie a été confirmée. L’OM n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matchs de Ligue 1, mais après le coup de sifflet final, Villas-Boas a reçu un carton rouge pour avoir protesté avec colère contre l’équipe. L’image de la frustration de Marseille.

Les buts de OM – Amiens

95′ But de Saman Ghoddos !

83′ Penalty marqué par Serhou Guirassy ! D’un contre-pied, l’attaquant d’Amiens trompe Mandanda et réduit l’écart. Plus que 2-1 pour Marseille !

56′ But de Dimitri Payet ! Servi par Sanson côté gauche, le numéro 10 repique dans l’axe et frappe de l’entrée de la surface. C’est touché par Chedjou et ce qui ne laisse aucune chance à Gurtner. 2-0 pour Marseille !

45′ But de Morgan Sanson ! Servi par Strootman, le milieu de terrain accélère plein axe et tente sa chance de l’entrée de la surface. Sa frappe flottante trompe un Gurtner fautif. 1-0 pour Marseille !

