Video : Résumé et buts de Metz – OL | Victoire de Lyon 2-0

Après 4 matches de Ligue 1 sans victoire, l’OL s’est imposé à Metz (0-2), vendredi soir, dans le cadre de la 26e journée.

L’OL n’avait pas besoin de briller en déplacement à Metz, vendredi, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Une victoire, même à l’arraché, était suffisante, c’est exactement ce que les Lyonnais ont fait, afin de remonter en 6e position.

Video : L’OL, « sans penalty, c’est une équipe très moyenne »

Fabien Centonze: « C’est toujours la même ! Lyon de toute manière sans penalty c’est une équipe très moyenne. Donc les arbitres faudrait qu’ils se réveillent à un moment donné, ou qu’ils nous mettent des arbitres étranger parce que là ça ne va plus du tout. »

La vérité sort toujours de la bouche de Fabien Centonze. #FCMOLpic.twitter.com/CIxVAdonHG — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393) February 21, 2020

Lyon a battu Metz 2-0 lors du match de vendredi au Stade Saint Symphorien. Les deux équipes venaient de faire match nul lors de leurs dernières rencontres. Le FC Metz est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un match nul 0-0 lors du dernier match contre le FC Nantes. L’Olympique de Lyon, quant à lui, a été tenu en échec 1-1 par le Racing Strasbourg, prenant un point sur son dernier match de la compétition. L’équipe de Metzino occupe désormais la quinzième place, tandis que Lyon est sixième après le match.

Le match a débuté face à l’Olympique lyonnais, qui a pris l’avantage grâce à un but sur penalty de Moussa Dembele, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

Après la pause de la première mi-temps, l’équipe de Lyon a marqué un but qui a accru la luminosité avec un but de Houssem Aouar. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 0-2 au tableau d’affichage.

Les joueurs de Metz qui sont entrés dans le jeu sont Marvin Gakpa, Thierry Ambrose et Pape Ndiaga Yade, en remplacement de Victorien Angban, Ibrahima Niane et Opa Nguette, tandis que les changements de Lyon sont Houssem Aouar et Amine Gouiri, qui sont entrés en remplacement de Karl Toko-Ekambi et Moussa Dembele.

Le match a donné lieu à deux cartons jaunes et un carton rouge. Les locaux ont montré un carton jaune à Alexandre Oukidja et un carton rouge à Habib Diallo. Maxwel Cornet a reçu un carton jaune de la part de l’équipe visiteuse.

Après le match et trois points sur la route, Lyon était sixième avec 37 points, tandis que l’équipe de Vincent Hognon était quinzième avec 28 points.

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matches de Ligue 1 : le FC Metz tentera de se remettre sur les rails pour remporter son prochain match à l’extérieur contre l’Amiens SC, tandis que l’Olympique lyonnais jouera contre l’AS Saint-Étienne sur son terrain.

FC Metz : Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Dylan Bronn, John Boye, Matthieu Udol, Kevin N’Doram, Victorien Angban (Marvin Gakpa, min.79), Mamadou Fofana, Habib Diallo, Opa Nguette (Pape Ndiaga Yade, min.88) et Ibrahima Niane (Thierry Ambrose, min.79)

Olympique de Lyon : Anthony Lopes, Jason Denayer, Marcelo, Marcal, Leo Dubois, Lucas Tousart, Bruno Guimaraes, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi (Houssem Aouar, min.86), Moussa Dembele (Amine Gouiri, min.90) et Martin Terrier

Buts : Moussa Dembele (0-1, min. 45) et Houssem Aouar (0-2, min. 90)

Victoire difficile mais les 3 points sont là grâce à un penalty de @MDembele_10 et un but en finde match signé @HoussemAouar 👊🔴🔵 Prochain rendez-vous mercredi, #OLJUVE 🏆 pic.twitter.com/8cRcLYO9PC — Olympique Lyonnais (@OL) February 21, 2020

94' GOOOOOAAALLLLL !!

Le gardien messin est monté sur un corner, @MDembele_10 lance @HoussemAouar qui file et marque dans le but vide !! OUF !! #FCMOL 0-2 pic.twitter.com/myNRVSQ848 — Olympique Lyonnais (@OL) February 21, 2020

45+8

GOOOOAAALLLLLL !! @MDembele_10 transforme le penalty !! Celui-ci a été retiré alors qu'Oukidja avait bougé de sa ligne de but sur la tentative de Max Cornet.#FCMOL 0-1 pic.twitter.com/NIOf8PDmGA — Olympique Lyonnais (@OL) February 21, 2020