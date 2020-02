Video : Résumé et buts de Monaco – Reims | Match nul 1-1

Les pôles ont empêché la victoire de Monaco sur Reims. Celui de Robert Moreno aurait pu être à un point de la zone européenne, mais le malheur a empêché ce qui aurait été une grande victoire. Ils ont deux nuls d’affilée, mais sont restés invaincus pendant cinq tours.

Après une petite frayeur à Reims, où Bilal Touré a failli donner l’avantage aux visiteurs sur un tir qui est passé de peu à côté après un ballon perdu dans la surface, Monaco a continué à dominer le match, mais les occasions étaient minces, voire inexistantes. Mais quand ils l’ont fait, c’était clair.

Comme quand, avant le quart d’heure, le grand milieu de terrain bleu Keita Baldé a envoyé le ballon au-dessus de la barre avec une volée captée à moyenne distance. L’équipe de Robert Moreno a averti, mais elle n’a pas créé de nouveau danger jusqu’au penalty qui la ferait passer devant le tableau d’affichage. Ben Yedder a été chargé, après une demi-heure, de vaincre Rajkovic des 11 mètres après une pénalité maximale de Foquet sur Keita Baldé.

90'+4 🏁 C'est fini, au Stade Louis II. Comme dans le Chaudron la semaine passée, le #SDR a su rebondir pour accrocher un précieux point. Solides et constants les Rémois 💪🔴⚪️#ASMSDR pic.twitter.com/6LKHnAQ6tq — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 29, 2020

Les Reims ont amélioré leur performance après le passage par les vestiaires et avant l’heure de jeu, Kamara a signé la cravate avec une chaussure du coin gauche de la zone qui a attrapé Lecomte.

Après le tirage au sort, le match a été égalisé et les occasions se sont faites rares, jusqu’à ce que la Principauté tente d’égaliser dans les dernières minutes. Golovin, Slimani et Ben Yedder ont essayé, mais Rajkovic a sauvé les leurs grâce à des interventions très méritoires.

58' ⚽️ BUUUUUUUUUUUUUUUT !!! Sur une inspiration géniale, @KamaraHassane13 surprend Lecomte d'une frappe tendue au premier poteau, et trouve un trou de souris pour égaliser !!! 🐭👏#ASMSDR (1-1) pic.twitter.com/LQTOicGEfE — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 29, 2020

Le but a résisté et Monaco a continué. Il a essayé jusqu’à la toute dernière minute et dans le temps imparti pour la blessure, Jovetic a frappé deux fois sur le bois. L’équipe de Moreno est restée sans prix malgré la pression finale.