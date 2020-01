Video : Résumé et buts de Monaco – Strasbourg | Victoire de Strasbourg 1 – 3

Monaco est toujours en difficulté en Ligue 1. L’équipe de la Principauté a subi sa deuxième défaite lors des trois derniers matchs, après s’être inclinée face à Strasbourg pour l’obtention du titre de champion d’Europe. L’équipe a de nouveau beaucoup souffert sur le plan défensif, ce qui était déjà une condition au temps de Leonardo Jardim.

Le Monaco de Robert Moreno présente certaines similitudes avec celui de Jardim. C’est une équipe qui propose assez avec le ballon, mais qui dans les derniers mètres se bloque. Même la qualité de Cesc ou de Ben Yedder n’a pas suffi pour battre Strasbourg en première mi-temps. L’équipe a souffert de nombreux problèmes dans les derniers mètres qui ont empêché le Monégasque de prendre la tête du classement.

🎙️ Thierry #Laurey : "C’est une victoire importante à mes yeux. On avait perdu à Metz le match précédent. Il était utile pour nous de prendre des points. On en prend 3 avec la manière, c’est positif. C’est une belle soirée !"#ASMRCSA (1-3) pic.twitter.com/B43RLRoVzU — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 25, 2020

Et comme pour Leoanrdo Jardim, le Monaco de Robert Moreno est une équipe qui donne une chance nette par match. Au cours des quatre matches de l’ancienne équipe de France, ils ont concédé au moins un but dans chacun d’eux. Strasbourg, qui avait à peine atteint la zone de Lecomte, a profité d’une erreur de Maripan pour marquer le premier but du match dans les bottes de l’Ajorque. L’ancien joueur des Alaves a encore beaucoup de problèmes dans la surface et doit encore s’adapter à la Ligue 1.

🏁 C'est terminé ! Comme la saison dernière, le Racing s'impose au stade Louis II et signe son premier succès de l'année 2020 en @Ligue1Conforama !#ASMRCSA (1-3) pic.twitter.com/sMfnypIKfM — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 25, 2020

Non seulement Monaco n’a pas réussi à renverser la vapeur, mais en deuxième mi-temps, elle a concédé davantage d’occasions et a montré dans un autre match que le niveau défensif de l’équipe n’est pas à la hauteur pour se battre pour une place en Ligue des champions. Strasbourg a marqué deux buts qui ont montré une passivité défensive très inquiétante dans ceux de Robert Moreno. Le 0-2 était de Thomasson, qui a profité d’un centre de Bellegarde après avoir ramené le ballon à Henrichs. Et le 0-3 était de Mitrovic, dans un coin que le Serbe a terminé dans la petite zone d’un coin lancé par Keny Lala. Jovetic a réduit l’écart, mais il était trop tard et la victoire est allée à l’Alsace.