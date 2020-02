Video : Résumé et buts de Montpellier – Strasbourg | Victoire de Montpellier 3-0

Une victoire de Montpellier qui ne souffre d’aucune contestation, les héraultais ont dominé l’ensemble du match. Même si l’ouverture du score est venue par Savanier à la 57ème, suivit de Laborde à la 61ème et de nouveau Savanier à 66ème qui s’offre ici un doublé. Cette victoire permet à Montpellier de se hisser à la 5ème place du classement de Ligue 1

En même temps, plus on se rapproche de la mer, plus y’a de risques de faire naufrage…

Montpellier 3️⃣ – Racing 0️⃣ #durdur

