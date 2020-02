Video : Résumé et buts de Nantes – PSG | Victoire de Paris 2-1

Le PSG a joué et gagné 2-1 mardi dernier au Stade de La Beaujoire. Les deux rivaux avaient joué l’un contre l’autre avec des résultats mitigés.

Le FC Nantes a entamé le match en espérant reprendre la tête du championnat après avoir perdu le dernier match contre le Stade de Rennes (3-2). Quant à l’équipe visiteuse, le Paris S. Germain a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre le Montpellier HSC à domicile et l’OSC Lille à l’extérieur, respectivement 5-0 et 2-0, pour remporter trois victoires consécutives dans la compétition. Ce résultat place l’équipe parisienne en tête, tandis que Nantes est dixième à la fin du match.

Icardi qui ferme les bouches de ceux qui ont osé douté de lui avec ce but exceptionnel 🇦🇷❤ #FCNPSG pic.twitter.com/o08cL4XbnL — J.Bernatinho (@_Juanito14) February 4, 2020

La première annonce du match a commencé de manière superbe pour le Paris S. Germain, qui a ouvert le score par un but de Mauro Icardi à la 29e minute, concluant la première période par un résultat de 1-0.

En deuxième mi-temps, la chance était du côté de l’équipe visiteuse, qui a prolongé la distance avec un but de Thilo Kehrer à la 57e minute. L’équipe locale a réduit le déficit grâce à un but de Moses Simon à la 68e minute, terminant le match sur un score de 2-1 à la lumière.

À Nantes, Renaud Emond et Cristian Benavente ont été remplacés par Abdoulaye Toure et Ludovic Blas, tandis que l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a fait appel à Julian Draxler et Leandro Paredes pour remplacer Mauro Icardi et Pablo Sarabia.

Charles Traore a reçu un carton jaune de l’arbitre dans une déclaration de Nantes et Marco Verratti, Thomas Meunier, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa ont tous été expulsés par l’équipe parisienne.

Avec 58 points, le Paris S. Germain a été placé en première position du tableau, en lieu et place de l’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Christian Gourcuff était en dixième position avec 32 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Christian Gourcuff affrontera le FCO de Dijon, tandis que le Paris S. Germain jouera contre l’Olympique de Lyon.