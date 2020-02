Video : Résumé et buts de Nice – Brest | Match nul 2 – 2

Coup de sifflet final à l’Allianz Riviera. Quatre buts, pas de vainqueur et surtout quelques sifflets provenant des tribunes. Mauvaise opération pour les Aiglons, qui partagent les points avec Brest après avoir compté 2 buts d’avance, mais ils ont sombré en seconde période pour ne prendre qu’un point (2-2).

Nice et Brest ont fait match nul dans le duel Allianz Rivera de vendredi. Les deux équipes venaient de remporter leurs derniers matchs. L’OGC Nice est arrivé au match avec un moral d’acier après sa victoire 2-0 contre le FC Toulouse. Au nom de l’équipe visiteuse, Brest venait de battre l’AS Saint-Étienne 3-2 à domicile lors de son dernier match. Après le score, l’équipe de Nice était en huitième position, tandis que Brest est en douzième position à la fin du match.

Le match a commencé de manière parfaite pour l’équipe locale, qui a pris l’avantage grâce à un but d’Adam Ounas à la 23e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, ce qui a accru la différence en portant le score à 2-0 grâce à un but de Kasper Dolberg à la 33e minute.

La deuxième mi-temps a bien commencé pour les visiteurs, qui ont égalisé grâce à un but contre son camp de Dante à la 53e minute, terminant le match à 2-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. À Nice, Arnaud Lusamba, Myziane Maolida et Riza Durmisi sont venus remplacer Ignatius Kpene Ganago, Adam Ounas et Stanley N’Soki, tandis que Brest a fait appel à Mathias Autret, Hugo Magnetti et Paul Bastien Lasne pour Yoann Court, Samuel Grandsir et Gaetan Charbonnier.

Au cours du match, l’arbitre a délivré trois cartons jaunes à l’équipe locale uniquement. Plus précisément, Danilo, Christophe Herelle et Stanley N’Soki ont reçu un carton jaune.

Après ce match nul à la fin de la rencontre, l’OGC Nice s’est classé huitième du tableau avec 37 points. Brest, quant à elle, a pris la douzième place avec 34 points à la fin du match.

Au prochain tour de la compétition, l’OGC Nice affrontera le FC Girondins Bordeaux à l’extérieur, tandis que Brest jouera contre le SCO Angers à domicile.

