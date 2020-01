Video : Résumé et buts de Nice – Lyon en Coupe de France| Victoire de Lyon 2-1

Deux des équipes les plus en forme de France sont arrivées aujourd’hui. Un grand match que les deux équipes nous ont offert en cadeau avec une crise cardiaque complète. L’Allianz Riviera s’est inclinée sur un but d’Ounas dans les derniers instants de la partie, mais on ne s’attendait pas à voir l’as dans la manche d’Aouar en 93′. Septième d’affilée pour le “Lyon”, qui a également remporté le ticket pour les quarts de finale.

Lyon est sorti du jeu beaucoup mieux, monopolisant les premières minutes avec une domination du ballon et des occasions de terminer le quart d’heure. Un centre de Cornet a collecté Dembele pour finir avec une qualité technique disponible à très peu de gens. Un tir avec l’extérieur imprimant un fil à la balle impossible pour Benitez.

Le match a été intense, parfois difficile, mais le meilleur a été gardé pour la fin. Lyon a contrôlé le jeu presque jusqu’à la fin, lorsqu’ils ont subi un choc à l’approche de la fin du match. Ils l’ont obtenu de l’Algérien Adam Ounas, qui a égalisé à la 89e minute avec un vrai but après un contrôle du talon et une superbe frappe de l’extérieur de la surface.

Cependant, le bonheur de Nice ne dura qu’un instant, l’arbitre Frank Schneider ayant tardé à signaler un penalty pour un tir du Brésilien Dante dans la surface de réparation. Houssem Aouar n’a pas manqué son coup et les hommes de Rudi Garcia continueront à se battre pour un trophée qu’ils n’ont pas gagné depuis 2012.

J'ai juste une question : alors que l'on revient à 1-1, pourquoi Dante décide t'il de faire un tacle, 2 pieds décollés, en retard, dans la surface de réparation ?

Vous avez 2 heures. Images : Eurosport 2#OGCNOL #OGCNice pic.twitter.com/YpRNF9fsK4 — 𝙎𝙞𝙨𝙠𝙤 𝘿𝙚 𝙉𝙞𝙘𝙚 (@Sisko2Nice) January 30, 2020

OGC Nice Benítez; Herelle (Maolida 79′), Dante, Danilo, N’Soki; Boudaoui, Cyprien (Thuram 45′), Claude Maurice; Ganago (Melou 67′), Dolberg, Ounas.

Olympique de Lyon Tatarusanu; Tete, Marcelo, Andersen; Cornet (Marçal 46′), Rafael, Tousart, Jean Lucas; Cherki (Aouar 84′), Traoré, Dembélé (Ekambi 72′).