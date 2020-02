Video : Résumé et buts de Nice – Lyon | Victoire de l’OGC Nice 2-1

Nice s’est imposé 2-1 contre Lyon lors du match de dimanche à l’Allianz Rivera. Les deux rivaux s’étaient affrontés lors de matches précédents. L’OGC Nice est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un match nul 1-1 lors du dernier match contre le Stade de Rennes. Du côté des visiteurs, l’Olympique lyonnais a battu le FC Toulouse 3-0 à domicile et avait auparavant battu le FC Girondins Bordeaux 2-1 à l’extérieur. Avec ce score, l’équipe de Nice est huitième, tandis que Lyon est sixième après la fin du match.

Le match a bien commencé pour l’équipe de Nice, qui a ouvert le score avec un but de Kasper Dolberg à la 33e minute. L’équipe de Lyon a égalisé grâce à un but de Karl Toko-Ekambi peu avant la fin, plus précisément à la 45e minute, puis la première période s’est terminée sur un score de 1-1.

🇫🇷 #OGCNOL

🎙️ Pierre Lees-Melou : "On a tout pour les enfoncer et on prend ce but un peu bête et ce carton rouge, faudra m'expliquer. […] J'ai l'impression que c'est une compensation." pic.twitter.com/VN6abnqfST — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) February 2, 2020

Après la reprise, l’OGC Nice a pris l’avantage grâce à un autre but de Kasper Dolberg, qui a inscrit un double but à la 63e minute, mettant ainsi fin au match 2-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Pour Nice, Malang Sarr, Moussa Wague et Ignatius Kpene Ganago ont remplacé Kephren Thuram Ulien, Christophe Herelle et Kasper Dolberg, tandis que Lucas Tousart, Kenny Tete et Bertrand Traoré ont remplacé Maxence Caqueret, Rafael da Silva et Karl Toko-Ekambi à Lyon.

Au total, sept cartes ont été montrées pendant les 90 minutes du match. De Nice, Adam Ounas, Alexis Claude Maurice et Christophe Herelle ont été sanctionnés par un carton jaune et Adam Ounas par un carton rouge (2 jaunes), tandis que l’équipe de Lyon a sanctionné Marcelo et Rafael da Silva par un carton jaune et Marcal par un carton rouge.

🎙 Rudi Garcia (entraineur de l’@OL) sur #OGCNOL 2-1 : « La victoire est revenue à l’équipe qui en voulait le plus » pic.twitter.com/04KfWNWk8K — OGC Nice (@ogcnice) February 2, 2020

À l’issue de la journée, les deux équipes ont fait match nul au classement (32 points chacune) et se sont classées huitième (OGC Nice) et sixième (Olympique Lyon).

Au prochain tour, l’OGC Nice affrontera le Stade de Reims, tandis que Lyon jouera contre l’Amiens SC.

Niza Benítez; Herelle (Wagué 76′), Danilo, Dante, N’Soki; Thuram (Sarr 70′), Boudaoui, Melou, Claude Maurice, Ounas; Dolberg (Ganago 87′).

Olympique de Lyon Tatarusanu; Rafael (Tete 59′), Marcelo, Denayer, Marçal; Mendes, Caqueret (Tousart 40′), Aouar; Cornet, Demélé, Ekambi (Traoré 70′).