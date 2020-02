Video : Résumé et buts de Nice – Nîmes | Victoire de Nîmes 1-3

Nîmes a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile contre Nice, qu’elle a battu 1-3 à l’Allianz Rivera samedi. Les deux équipes ont connu des fortunes différentes lors de leurs précédents matches.

L’OGC Nice a commencé le match avec l’intention d’ajouter des points à son score après un match nul 1-1 lors du dernier match contre le Stade de Reims. Du côté des visiteurs, l’Olympique de Nîmes a battu le FCO de Dijon 2-0 sur son terrain et avait auparavant battu l’AS Monaco 3-1 en solitaire. Grâce à ce résultat, l’équipe de Nîmes est dix-huitième, tandis que Nice est onzième à la fin du match.

Mauvaise opération du Gym, qui s'incline sur sa pelouse.#OGCNNO pic.twitter.com/ygpTtFkEGt — OGC Nice (@ogcnice) February 8, 2020

Le match a commencé par un but d’Alexis Claude Maurice à la sixième minute, et les visiteurs ont égalisé sur un but de Loïc Landre juste avant le coup de sifflet final à la 43e minute, terminant la première période sur un score de 1-1.

La deuxième partie du match a démarré de manière positive pour l’équipe de Nimes, qui est revenue à la charge grâce à un but de Romain Philippoteaux à la 53e minute. Puis l’Olympique de Nîmes a marqué à nouveau, qui s’est distancé en établissant le 1-3 avec un but de Moussa Kone peu avant la fin, plus précisément dans les années 90, terminant ainsi le duel avec un score de 1-3 au tableau d’affichage.

Les autocars ont apporté tous les changements possibles. Pour l’OGC Nice, Christophe Herelle, Ignatius Kpene Ganago et Arnaud Lusamba sont sortis du banc pour remplacer Patrick Burner, Kephren Thuram Ulien et Myziane Maolida, tandis que les changements de visiteurs ont été effectués par Moussa Kone, Anthony Briancon et Lucas Buades, qui ont été remplacés par Romain Philippoteaux, Nolan Roux et Yassine Benrahou.

#OGCNNO BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT !!! Romain Philippoteaux permet, pour de bon, aux Crocos de mener ! pic.twitter.com/Gubeofh6am — Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 8, 2020

Au total, sept cartes ont été montrées pendant les 90 minutes du match. Nice a dû faire face à l’expulsion de Stanley N’Soki et Danilo avec un carton jaune et à celle de Hicham Boudaoui avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont été pénalisés pour Pablo Martinez, Yassine Benrahou, Gaetan Paquiez et Sidy Sarr.

La victoire à l’extérieur a permis à Nîmes de se hisser à la 18e place avec 24 points, au lieu d’une place de barragiste, tandis que l’équipe de Patrick Vieira était à la 11e place avec 33 points à l’issue du match.

Au prochain tour, l’OGC Nice jouera contre le FC Toulouse, tandis que l’équipe de Nimeno affrontera le SCO Angers.

Détails techniques

OGC Nice : Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez, Loick Landre, Pablo Martinez, Florian Miguel, Zinedine Ferhat, Yassine Benrahou, Sidy Sarr, Lamine Fomba, Romain Philippoteaux et Nolan Roux

Nîmes : Walter Benitez, Patrick Burner, Danilo, Dante, Stanley N`Soki, Pierre Lees-Melou, Hicham Boudaoui, Kephren Thuram Ulien, Alexis Claude Maurice, Kasper Dolberg et Myziane Maolida

Stade : Allianz Rivera

Buts : Alexis Claude Maurice (1-0, min. 6), Loïc Landre (1-1, min. 43), Romain Philippoteaux (1-2, min. 53) et Moussa Kone (1-3, min. 90)