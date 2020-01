Video : Résumé et buts de Nice – Rennes | Match nul 1-1

Nice et le Stade de Rennes ont fait match nul 1-1 à l’Allianz Rivera vendredi. L’OGC Nice est entré dans le jeu avec l’intention d’ajouter des points à son palmarès après avoir fait match nul 1-1 lors de son dernier match contre le SCO Angers. Le Stade de Rennes, quant à lui, s’est incliné 1-0 face à Marseille lors du match précédent. Le résultat laisse l’équipe suisse à la dixième place après la fin du match, tandis que le Stade de Rennes est troisième.

Le match a commencé de manière positive pour l’OGC Nice, qui a pris l’avantage grâce à un but de Kasper Dolberg, terminant la première mi-temps par une victoire 1-0 en lumière.

Après la pause de la première mi-temps, le Stade de Rennes a marqué le but égalisateur grâce à un but de Flavien Tait à la 81e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 1-1.

C'est terminé dans ce match très agréable à suivre ! Une rencontre passionnante donc, mais sans vainqueur 🤝#OGCNSRFC pic.twitter.com/KLqxnxQ1Dl — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 24, 2020

Le sympathique entraîneur Patrick Vieira a donné le terrain à Ignatius Kpene Ganago et Stanley N’Soki pour remplacer Myziane Maolida et Malang Sarr, tandis qu’au nom du Stade de Rennes a été remplacé par Gerzino Nyamsi, Jeremy Gelin et Yann Gboho par Faitout Maouassa, Gerzino Nyamsi et Adrien Hunou.

Pendant le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Il a notamment montré un carton jaune à James Lea Siliki.

Après ce match nul à la fin de la rencontre, l’OGC Nice s’est classé dixième du tableau avec 29 points. Le Stade de Rennes, quant à lui, a pris la troisième place avec 37 points dans le classement de la Ligue des champions à l’issue de la rencontre.

Lors du prochain tour de la Ligue 1, le Stade de Rennes et l’OGC Nice joueront tous deux un match à domicile contre le FC Nantes et l’Olympique de Lyon respectivement.

Buts : Kasper Dolberg (1-0, min. 47) y Flavien Tait (1-1, min. 81)