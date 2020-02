Video : Résumé et buts de Nîmes – Monaco | Victoire 3-1 de Nîmes

Monaco n’a pas réussi à battre Nîmes, qui s’est imposé 3-1 lors du match de samedi au Stade des Costières. Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matches. L’Olympique de Nîmes a tenu à retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu son dernier match contre l’AS Saint-Étienne (2-1).

Du côté des visiteurs, l’AS Monaco s’est inclinée sur le score de 3-1 lors du match précédent contre le Racing Strasbourg. Avec cette défaite, l’AS Monaco a été placé en treizième position à la fin du match, tandis que l’Olympique de Nîmes est en dix-neuvième position.

ROUGE POUR BAKAYOKO ET GELSON MARTINS ! #NOASM pic.twitter.com/G2oWHBdeIs — Le Football en VOD II (@le_vod) February 1, 2020

La première moitié du match a commencé de manière parfaite pour l’équipe monégasque, qui a commencé son compte de buts avec un but de Wissam Ben Yedder après 13 minutes. L’Olympique de Nîmes a égalisé grâce à un but de Florian Miguel à la 27e minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

En deuxième mi-temps, la chance est venue pour l’équipe locale, qui est revenue au score grâce à un but de Romain Philippoteaux à la 62e minute. Puis l’équipe de Nîmes a marqué à nouveau à la 79e minute grâce à un but de Pablo Martinez, terminant le match sur un score final de 3-1.

Dans le chapitre des changements, il s’agissait d’un match où les deux entraîneurs ont effectué tous leurs changements. Les joueurs de Nîmes qui sont entrés dans le match sont Sidy Sarr, Lamine Fomba et Kevin Denkey en remplacement de Theo Valls, Lucas Deaux et Nolan Roux, tandis que les changements de Monaco sont Aleksandr Golovin, Aurélien Tchouameni et Stevan Jovetic, qui sont entrés en remplacement de Keita Balde, Youssouf Fofana et Wissam Ben Yedder.

⚽️ BUUUUT de Wissam dans un angle très fermé 👌 Passe D 👉 Fofana 0⃣-1⃣ #NOASM pic.twitter.com/zcdHOtyqTd — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 1, 2020

Au total, huit cartes ont été montrées pendant les 90 minutes du match. Pour Nîmes, l’arbitre a donné un carton jaune à Pablo Martinez, Florian Miguel et Sidy Sarr, tandis que pour l’équipe monégasque, il a donné des avertissements à Youssouf Fofana, Adrien Silva et Aurélien Tchouameni et un carton rouge à Tiemoue Bakayoko et Gelson Martins.

Nîmes a terminé le match avec trois points et la 19e place avec 18 points, dans la zone de relégation, tandis que l’équipe de Robert Moreno était 13e avec 29 points.

Les deux équipes joueront à domicile la semaine prochaine. L’équipe de Nimes jouera contre le FCO de Dijon, tandis que l’AS Monaco jouera contre le SCO d’Angers.