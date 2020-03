Video : Résumé et buts de OL – PSG | Victoire de Paris 5-1 contre Lyon

Le PSG se qualifie pour la finale de Coupe de France, le 25 avril. Après une victoire éclatante 5-1 contre Lyon, la meilleure de manières pour les hommes de Tuchel de préparer le match retour contre Dortmund. Mais avant les parisiens devront affronter ce week-end Strasbourg, un bien mauvais souvenir pour Neymar qui s’était blessé l’année dernière.

Les buts de OL – PSG

92′ But de Kylian Mbappé ! L’attaquant parisien réalise le triplé. Neymar centre depuis la gauche, à ras de terre. Mbappé marque en deux temps, après un premier arrêt du gardien lyonnais. Un plat du pied gauche dans le petit rectangle. 5-1 pour Paris !

82′ But de Pablo Sarabia ! Sur un cafouillage dans la surface, le ballon revient à Sarabia qui marque dans le but vide, d’un extérieur du pied droit puissant ! Paris mène quatre buts à un !

70′ Le but de Kylian Mbappé ! Bruno Guimarães perd le ballon. Mbappé s’en saisit, et traverse 40 mètres de terrain avant d’éliminer Marcelo d’un sublime crochet. L’attaquant finit d’un pointu qui surprend Lopes ! 3-1 pour le PSG à Lyon !

Je suis mort @KMbappe il a effacé Guimarães et Marcelo de la carte du football 💉🔴🔵#OLPSG 🤣 pic.twitter.com/zfKx7qqoFU — Jetlu2002 (@jetlu_2002) March 4, 2020

64′ Penalty marqué par Neymar ! Le Brésilien marque sur la gauche d’Anthony Lopes, le gardien des Gones est pris à contre-pied !

14′ But de Kylian Mbappé ! Sur un corner de Neymar, Kurzawa prend le dessus sur Marcelo et dévie le ballon devant la ligne de but. Mbappé peut pousser le ballon dans les filets ! 1-1 entre l’OL et le PSG !

11′ Le but ! Le but de Martin Terrier ! Dubois sert Toko Ekambi sur la droite, qui centre dans la surface. Laissé seul par Gueye, Terrier marque d’un beau plat du pied dans la surface ! 1-0 pour l’OL !