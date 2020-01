Video : Résumé et buts de OL – Toulouse | Victoire de Lyon 3-0

Lyon a consolidé une forte victoire après avoir battu Toulouse 3-0 au stade Groupama dimanche. Les deux rivaux étaient issus de résultats disparates lors des précédents matchs.

L’Olympique lyonnais est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après s’être imposé 2-1 à l’extérieur face au FC Girondins Bordeaux. Quant à l’équipe visiteuse, le FC Toulouse s’est incliné 2-5 face à Brest lors du match précédent et a accumulé 10 défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Lyon est cinquième, tandis que celle de Toulouse est vingtième après la fin du match.

La #TeamOL continue son sans-faute et enchaîne une sixième victoire consécutive en 2020 ! 🔴🔵 Nos Lyonnais s'imposent 3 à 0 face à Toulouse grâce aux réalisations de Maxwel Cornet, @MDembele_10 et Karl Toko Ekambi. #OLTFC L'OL revient à 5 points du podium ! 💪 pic.twitter.com/l6l249pDZu — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020

Le match a commencé de manière superbe pour l’Olympique lyonnais, qui a ouvert le bal par un but de Maxwel Cornet à la 29e minute, terminant la première mi-temps sur un 1-0 en pleine forme.

Après la reprise, l’équipe locale a marqué un but à distance sur le tableau d’affichage grâce à un but de Moussa Dembele à la 71e minute, puis l’équipe de Lyon a augmenté le score grâce à un but de Karl Toko-Ekambi à la 77e minute, clôturant le match sur un score final de 3-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Sur la partie lyonnaise, Karl Toko-Ekambi, Rayan Cherki et Bertrand Traoré ont remplacé Martin Terrier, Houssem Aouar et Maxwel Cornet, tandis que Thymios Koulouris, Wesley Said et Amine Adli ont été remplacés par Aaron Leya Iseka, Matthieu Dossevi et Quentin Boisgard.

Au total, l’équipe de Toulouse a reçu un seul carton jaune. En particulier, l’arbitre a montré un carton jaune à William-Jacques Vainqueur.

Avec cette victoire, l’Olympique de Lyon passe à 32 points et se retrouve à la cinquième place du classement. De son côté, le FC Toulouse reste relégué en deuxième division avec 12 points, ce qui l’amène au 21e tour de la compétition.

Les deux équipes joueront à l’extérieur la semaine prochaine. L’équipe de Lyon jouera contre l’OGC Nice, tandis que le FC Toulouse affrontera l’Amiens SC.

Ekambi fait ses débuts avec un but dans la montée de Lyon

BBBBUUUUUTTTTT ! Bien servi par Thiago Mendes, notre recrue Karl Toko Ekambi croise parfaitement sa frappe et inscrit son premier but sous nos couleurs ! 💪🔴🔵 3-0 #OLTFC pic.twitter.com/JTT6kTcugG — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020

Victoire confortable pour Lyon au Parc Olympique Lyonnais. L’équipe de Rudi Garcia a été en tête pendant trois jours consécutifs et la victoire d’aujourd’hui la place de leader est très proche des places européennes. L’équipe de Lyon va de mieux en mieux et Ekambi avait besoin d’un match pour faire ses débuts sous le maillot de Lyon. L’ancien attaquant de Villarreal peut donner beaucoup d’espace à l’Olympique. Pour l’instant, début et but.

Toulouse ne s’est pas beaucoup battue, il faut le dire. Même si l’équipe de Zanko a perdu 3-0, elle n’a pas essayé de remonter. Il est donc difficile de blesser une équipe de Lyon qui est très irrégulière mais qui a le potentiel d’être ennuyeuse dans la zone d’attaque. Avec Toulouse coincé dans le dos, l’équipe de Rudi Garcia s’est battue pour briser les lignes. Avec des passages trop horizontaux, Lyon a mis du temps à mettre Kalinic en difficulté.

Notre directeur sportif @Juninhope08 après #OLTFC : « On n’a pas fait une grande première mi-temps. On a su ensuite mieux contrôlé le match. Depuis le début de l’année, on joue mieux. Le milieu fonctionne mieux. » pic.twitter.com/sHCS0KWtvU — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020

Mais ce Lyon a besoin de peu de choses. Assistance d’Aouar, contrôle précis de Cornet et de l’Ivoirien qui n’a pas failli. Le plus dur a été fait avant la pause. Ekambi, d’ailleurs, a dû aller chercher la coiffe du Terrier, ce qui lui a donné le vertige et l’a fait tomber par terre.

Au redémarrage, le scénario est resté intact et Lyon n’a eu qu’à gérer les revenus et même à l’étendre avec les buts de Dembélé et Ekambi, qui s’ouvrait avec leurs nouveaux fans.

Olympique Lyon