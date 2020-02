Video : Résumé et buts de OM – LOSC | Victoire de Marseille 2 – 1

Marseille est à temps pour rattraper le Pierre-Mauroy. Il semblait que Lille se lançait dans la lutte pour la Ligue des champions, mais les buts de Mandava et de Benedetto en moins de trois minutes ont allumé la lumière pour consolider la deuxième place. Ils ont déjà une avance de 11 points sur la troisième place.

Le Lille a hâté les options pour revenir disputer les champions au cours suivant. Et c’est pourquoi il est apparu comme une tentative d’atteindre un objectif précoce qui laissait les choses face à un rival direct. Néanmoins, malgré la domination en matière de possession et d’occasions, l’électronique n’a pas bougé. Osimhen et Rémy ont affronté Mandanda dans une première étape très électrique, où le rythme s’est progressivement ralenti.

#LOSCOM La joie des joueurs de l'@OM_Officiel avec leurs supporteurs ayant fait le déplacement 🎉 pic.twitter.com/S4ng6PCQhI — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 16, 2020

Et les buts qui ne sont pas venus en première mi-temps sont venus après la pause. Osimhen s’est libéré, a reçu une passe dans l’espace de Bamba et a lancé le ballon dans la première de la soirée. Mais à pile ou face, le jeu a complètement changé. L’arbitre a annulé un but de Rémy et Marseille a manqué un penalty. Le match était hors de contrôle.

Mais l’OM n’allait pas s’effondrer. En trois minutes, ils sont revenus jouer. Mandava, qui se trouvait sous la ligne de but, a marqué de son propre chef en tentant de repousser un tir puissant sur un corner. Ils étaient encore en train de célébrer lorsque Benedetto a fait le second, terminant le centre à ras de terre de Germain avec la première touche. Le coup de feu “express” pour caresser la Ligue des champions.

⏱ 90+5 #LOSCOM 1⃣-2⃣ ⚡️ RENVERSANTS ! 😍 Nos Olympiens consolident leur 2e place et frappent un très grand coup ce soir. Ils comptent 1⃣1⃣ & 1⃣2⃣ pts d'avance sur Rennes et Lille. 🏟️ Rendez-vous samedi pour le 2500e match en @Ligue1Conforama de notre histoire contre Nantes. pic.twitter.com/9f2dMuMZwC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2020

Lille : Maignan ; Celik, Fonte, Djalo, Mandava ; Onana (Weah, 80′), Sanchez, Bamba, Ikoné ; Rémy (Luiz Araújo, 75′), Osimhen

Olympique de Marseille : Mandanda ; Sakai (Ake, 64′), Alvaro, Caleta-Car, Amavi ; Sanson, Kamara, Rongier (Strootman, 89′) ; Sarr, Benedetto (Radonjuc, 83′), Germain.

Buts : 1-0 M.51 Osimhen. 1-1 M.67 Mandava (p.p). 1-2 M.69 Benedetto.

#LOSCOM 🗨️ @PierreMenes : "Que Marseille ait réussi à trouver les ressources physiques, mentales et techniques pour gagner ce match après avoir été mené au score et après avoir raté ce pénalty, c'est remarquable" pic.twitter.com/9tkGgScI1I — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 16, 2020

#LOSCOM 🗨️ André Villas-Boas : "Aké a beaucoup changé le match, il a fait une belle entrée" pic.twitter.com/0pUKlYtnzb — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 16, 2020

Résumé du match Lille – Marseille

Fin du match, Lille 1, Marseille 2.

94 ‘ Disparition de Renato Sanches (Lille).

94’ Boubacar Kamara (Marseille) a été victime d’une faute dans l’opposition.

93 ‘ Mike Maignan (Lille) manque une tête du côté gauche de la boîte en allant haut et à gauche. Renato Sanches assiste après avoir commis une faute.

93 ‘ Carton jaune Kevin Strootman (Marseille) a été averti d’un carton jaune pour jeu dangereux.

92 ‘ Victor Osimhen (Lille) a été victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

92 ‘ Kevin Strootman (Marseille) commet une faute.

92 ‘ Hors jeu, Lille. Tiago Djaló a tenté une passe en profondeur mais Timothy Weah était en position de hors-jeu.

91 ‘ Tir manqué de José Fonte (Lille), de la tête au milieu de la zone près du poteau droit, mais la balle est légèrement déviée. Renato Sanches assiste après avoir commis une faute.

91 ‘ Carton jaune Marley Ake (Marseille) a reçu un carton jaune.

91 ‘ Renato Sanches (Lille) commet une faute sur le flanc droit.

91′ Morgan Sanson (Marseille) commet une faute.

90’ Duje Caleta-Car (Marseille) rate un tir sur la droite à l’extérieur de la surface de réparation et s’en va haut et large sur la gauche. Morgan Sanson assiste sur coup franc.

89 ” Main de José Fonte (Lille).

88 ” Change Change à Marseille, Kevin Strootman succède à Valentin Rongier.

86 ‘ Renato Sanches (Lille) a été victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

86 ‘ Marley Aké (Marseille) commet une faute.

83 ” Main de Victor Osimhen (Lille).

82 ‘ Change Nemanja Radonjic (Marseille) entre en jeu pour remplacer Dario Benedetto.

81 ‘ Hors-jeu, Marseille. Dario Benedetto a tenté une passe profonde mais Morgan Sanson était en position de hors-jeu.

80 ‘ Renato Sanches (Lille) est victime d’une faute.

80’ Valentin Rongier (Marseille) est victime d’une faute dans l’opposition.

79 ” Change Change à Lille, Timothy Weah entrant sur le terrain pour remplacer Jean Onana en raison d’une blessure.

79 ‘ José Fonte (Lille) commet une faute.

79’ Jordan Amavi (Marseille) a commis une faute dans la zone défensive.

77 ‘ Jean Onana (Lille) a été victime d’une faute dans la zone d’opposition.

77’ Jordan Amavi (Marseille) commet une faute.

75 ‘ Renato Sanches (Lille) est victime d’une faute.

75’ Marley Aké (Marseille) commet une faute dans la zone défensive.

74 ‘ Change Luiz Araújo (Lille) a pris la relève de Loïc Rémy.

74 ‘ Victor Osimhen (Lille) commet une faute.

74’ Jordan Amavi (Marseille) a été victime d’une faute dans la zone d’opposition.

73 ‘ Tiago Djaló (Lille) commet une faute dans la zone défensive.

73′ Morgan Sanson (Marseille) commet une faute.

72′ Corner, Lille. Coin engagé par Marley Ake.

71′ Offside, Lille. Mehmet Zeki Çelik a tenté une passe profonde mais Victor Osimhen était en position de hors-jeu.

68 “But de Benedetto (1-2) Gooooool!Lille 1, Marseille 2. Dario Benedetto (Marseille) tire à bout portant sur le côté droit du but. Valère Germain aide à traverser la zone.

67′ Mehmet Zeki Çelik (Lille) a été victime d’une faute sur le flanc droit.

67′ Marley Aké (Marseille) commet une faute.

65′ But par Reinildo Mandava (1-1) But contre son camp par Reinildo, Lille.Lille 1, Marseille

65′- Tir manqué de Valère Germain (Marseille) sur la droite qui se perd sur la gauche. Morgan Sanson aide à traverser la zone à partir d’un coin.

65′ Corner, Marseille. Coin engagé par Tiago Djaló.

64’ Bouna Sarr (Marseille) commet une faute dans la zone défensive.

64 ‘ Reinildo (Lille) commet une faute.

63 ” Change Marley Aké (Marseille) entre sur le terrain en remplacement de Hiroki Sakai.

63 ‘ Reinildo (Lille) commet une faute.

63′ Bouna Sarr (Marseille) a commis une faute sur le flanc droit.

61′ Renato Sanches (Lille) commet une faute dans la zone défensive.

61′ Morgan Sanson (Marseille) est victime d’une faute.

59′ Corner, Marseille. Coin engagé par Mike Maignan.

59′ Penalty manqué ! Valentin Rongier (Marseille) a gâché une belle occasion de marquer, tir du droit du côté droit du but.

57′ Penalty tiré par Tiago Djaló (Lille) après une faute dans la zone.

57′ Tir de pénalité en faveur de Marseille. Bouna Sarr a été victime d’une faute dans la région.

57’ Tir manqué par Loïc Rémy (Lille) d’une tête du centre de la surface, le ballon est perdu sur le côté droit du but. Jean Onana aide à traverser la zone.

56 ‘ Manqué par Jonathan Ikoné (Lille).

56′ Jordan Amavi (Marseille) commet une faute sur l’aile gauche.

55’ Offside, Lille. Jonathan Ikoné a tenté une passe en profondeur mais Victor Osimhen était en position de hors-jeu.

53 ‘ Faute sur Jean Onana (Lille).

53’ Boubacar Kamara (Marseille) a commis une faute dans la zone défensive.

50 “But de Victor Osimhen (1-0) Gooooool!Lille 1, Marseille 0. Victor Osimhen (Lille) tire du centre de la zone un coup de pied droit sous le poteau gauche. Jonathan Bamba assiste après une passe profonde.

49 ‘ Jean Onana (Lille) disparue.

49′ Valentin Rongier (Marseille) a commis une faute dans la zone défensive.

48′ Tir rejeté de Jean Onana (Lille) avec un tir du pied droit depuis l’extérieur de la boîte.

48’ Reject Tackle de Jonathan Bamba (Lille) avec un tir du pied droit depuis l’extérieur de la boîte. Assisté par Reinildo.

Première mi-temps finale, Lille 0, Marseille 0.

43 ‘ Spike rejeté par Jonathan Ikoné (Lille) tir de la main gauche depuis le côté droit de la boîte. Assisté par Renato Sanches.

40’ Offside, Lille. Jean Onana tente une passe en profondeur mais Loïc Rémy est en position de hors-jeu.

39 ‘Hors-jeu, Lille. Jonathan Ikoné a tenté une passe profonde mais Victor Osimhen était en position de hors-jeu.

34 ‘Carton jaune Dario Benedetto (Marseille) a été averti d’un carton jaune pour jeu dangereux.

33 ‘Corner, Marseille. Coin engagé par Mehmet Zeki Çelik.

32′ Jordan Amavi (Marseille) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

31’ Loïc Rémy (Lille) commet une faute sur l’aile gauche.

31 ‘Alvaro Gonzalez (Marseille) commet une faute.

30′ Victor Osimhen (Lille) est victime d’une faute.

30’ Alvaro Gonzalez (Marseille) a commis une faute dans la zone défensive.

29 ‘Carton jaune Jordan Amavi (Marseille) a été averti d’un carton jaune pour jeu dangereux.

29 ‘Victor Osimhen (Lille) a été victime d’une faute sur l’aile droite.

29′ Jordan Amavi (Marseille) commet une faute.

28’ Tir raté de Victor Osimhen (Lille), droitier, au milieu de la zone près du poteau droit, mais légèrement décalé. Jonathan Ikone assiste.

27 ‘Jonathan Bamba (Lille) est victime d’une faute dans la zone défensive.

27 ‘Valentin Rongier (Marseille) commet une faute.

18′ Morgan Sanson (Marseille) rate un tir sur la droite du centre de la boîte qui va trop haut. Assisté par Bouna Sarr.

17′ Mehmet Zeki Çelik (Lille) commet une faute.

17′ Valère Germain (Marseille) commet une faute dans la zone défensive.

14′ Spike Un arrêt en hauteur au centre du but. Loïc Rémy (Lille) tire au but sur le côté droit de la surface de réparation. Mehmet Zeki Çelik apporte son aide.

14′ Corner, Lille. Corner par Steve Mandanda.

8′ Tir raté de Reinildo (Lille) avec une gauche à l’extérieur de la surface de réparation qui va en hauteur et à gauche après une faute.

8′ Spike rejeté par José Fonte (Lille) tir de la main droite du côté gauche de la boîte.

8 ” Carton jaune Duje Caleta-Car (Marseille) a été averti d’un carton jaune pour jeu dangereux.

8′ Victor Osimhen (Lille) subit une faute sur le flanc droit.

8′ Duje Caleta-Car (Marseille) commet une faute.

7′ Corner, Lille. Coin engagé par Jordan Amavi.

4′ Loïc Rémy (Lille) rate un tir sur la droite à l’extérieur de la surface de réparation qui est perdu sur la gauche.

3′ Corner, Lille. Coin engagé par Steve Mandanda.

3’ Spike Spike se tient sur le côté droit du but. Victor Osimhen (Lille) voit son tir du droit venir de l’extérieur de la surface de réparation. Assisté de Loïc Rémy.

1’Corner, Marseille. Coin de José Fonte.

La première partie commence.

Alignements confirmés par les deux équipes. Les protagonistes sautent sur le terrain pour commencer les exercices d’échauffement