Vidéo : Résumé et buts de Paris (PSG) – AS Monaco | 20ème journée de Ligue 1

Tuchel et Robert Moreno sont partis avec tout, malgré le fait que le match sera répété dans trois jours à la Louis II (reporté). L’Allemand a réuni Di Maria, Neymar, Mbappe et Icardi, tandis que l’ancien sélectionneur espagnol a repris l’alignement avec lequel il avait fait ses débuts en Coupe de France et qui lui avait permis de s’imposer face à Reims.

Résumé PSG – Monaco

Le PSG et Monaco nous ont offert les meilleures 45 minutes de la saison en Ligue 1. Les deux équipes se sont battues jusqu’au bout, dans un match qui avait tout et ne donnait aucun répit aux spectateurs. Les locaux prenaient l’avantage dès la deuxième minute sur un but de Neymar par Verratti, mais peu après, Ben Yedder égalisait pour Gelson Martins. L’ancien joueur de Séville a donné un véritable récital de contrôles ciblés qui ont déstabilisé la défense parisienne, au point de faire une des actions de la nuit dans le deuxième but de Monaco après avoir assis Bernat avec une coupe subtile et battu Keylor Navas avant le quart d’heure de jeu.

Avec le score à 2-1, les nerfs se sont mis en route au PSG. Les jeux ne se sont pas déroulés comme prévu et Monaco a commencé à grandir au fil des minutes. En fait, Keita Baldé a réussi à mettre un peu de terre au tableau d’affichage, mais un grand Keylor Navas a évité le 1-3. La malchance s’est abattue sur l’équipe de Robert Moreno lors du coup suivant, puisqu’une frappe de Neymar non cadrée est devenue l’égalisation, puisqu’elle a rebondi sur Fodé Ballo-Touré et a dévié le ballon dans le but de Lecomte.

Avec quatre buts en une demi-heure, le match s’est poursuivi à un rythme très élevé. Monaco a eu deux occasions de revenir en tête, mais le poteau (une frappe de Glik dans un coin) et encore Keylor Navas (après avoir repoussé un bon tir de Golovin), ont évité la troisième. Gelson Martins, qui avait perdu le ballon dans le premier but du PSG, a succombé à Mbappé et a pris un penalty inutile. Neymar a été impitoyable et a marqué avant la pause. Le jeu était d’un niveau élevé dans sa première moitié.

Il est clair que le rythme de la deuxième mi-temps n’a rien à voir avec celui de la première. Le hasard a voulu qu’ils soient absents, et le PSG a essayé de faire le moins d’efforts possible pour conserver le résultat, ce qui a provoqué une détente extrême qui a entraîné plusieurs arrivées de Monaco. Le coup clé du match a été donné à la 70ème minute : Ben Yedder a placé Gelson Martins sur le flanc droit, l’ailier a fait une roulette et a tiré, frappant le ballon à Marquinhos, et Slimani a profité du rebond pour faire plaisir à l’équipe. Tout le monde a vu des hors-jeu, sauf VAR, qui a averti l’arbitre de concéder le but en faveur de l’Algérien, considérant que la tentative d’arrêt de Marquinhos permettait à l’attaquant visiteur.

Les dix dernières minutes ont été marquées par la controverse. L’arbitre n’a pas indiqué une main de Thiago Silva que VAR n’a pas vérifiée, ni vu une main d’Adrien Silva dans l’autre zone. Monaco n’a pas su profiter des espaces laissés par son adversaire en défense, et le PSG a pu marquer sur le dernier jeu de la partie, mais Mbappé a terminé le match sur une superbe passe de Neymar. Fair-play dans l’un des matchs de la saison en France.

Video : Les buts de PSG – Monaco

la légende raconte que bernat est parti consulter un psychiatre suite à ce choc psychologique que lui a infligé Wissam #PSGASM pic.twitter.com/RfVPLfo7IX — Rayane🇩🇿 (@blndlss) January 12, 2020

🇩🇿| Oui il n’est sûrement pas l’attaquant le plus élégant, mais sa combativité et son instinct de buteur font de lui l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1 #PSGASM pic.twitter.com/B0c9qKtvnz — Joueurs Algériens 🇩🇿 (@JoueursDZ) January 12, 2020

Le Monaco de Robert Moreno, lors des débuts de l’ancien entraîneur espagnol dans le championnat de France, a stoppé les Neymar, Mbappé et Icardi du PSG (3-3) dans un match très disputé et divertissant qui aurait pu aller dans les deux sens et qui redonne espoir à l’équipe de la Principauté.

Il y a longtemps que Monaco n’a pas joué au PSG en face à face, et encore moins au Parc des Princes. Ils l’ont fait dimanche dans un match qui a été rapidement mis à mal après le premier but du double marqué par Neymar (m.3), mais ils ont réussi à revenir en dix minutes seulement.

Il l’a fait avec deux joueurs ayant déjà joué dans le championnat d’Espagne : le Portugais et exatlético Gelson Martins (m.7), et l’exsevillista Wissam Ben Yedder (m.10). Mais la joie a été de courte durée pour l’équipe de Robert Moreno, qui avait déjà entraîné Monaco en match de coupe, avec une victoire, et Cesc Fabregas, comme avant la pause le PSG a repris la tête avec un but automatique de Ballo Touré (m. 24) et le second de Neymar (m.42, sur penalty).

La deuxième mi-temps a été moins folle, mais les deux équipes ont également eu de bonnes occasions de marquer. Monaco l’a fait avec l’Algérien Islam Slimani (70m), et loin de se contenter d’un nul, les hommes de Robert Moreno sont partis à la recherche d’une victoire.

La rencontre a été très serrée, surtout dans la minute 87′, où la frappe de Slimani s’est dirigée vers la lucarne mais a été contrée par une excellente intervention du gardien costaricain Keylor Navas. Le PSG avait aussi le sien pour gagner, mais il a été manqué par Mbpappé (m.95) qui a tiré à côté, seul devant le but, dans un lancer mesuré de Neymar.

Au final, un simple match nul, qui ne met pas en péril le leadership d’un PSG qui compte cinq points d’avance sur son poursuivant immédiat, Marseille (un match de plus), et qui redonne l’illusion à Monaco avant la nouvelle étape sous la houlette de Robert Moreno, avec l’équipe en huitième position, à trois points de la zone Europe.

#PSGASM 🗨️ @PierreMenes : "Ça prouve qu'on avait raison d'être aussi dur avec Monaco depuis quelques mois et que Jardim proposait de la bouillie" pic.twitter.com/pu9ruGVTU5 — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 12, 2020

#PSGASM 🗨️ Keita Baldé : "Je suis content, mais ce match on pouvait le gagner" pic.twitter.com/TuG3P9KJ2L — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 12, 2020

🔚 C'est terminé sur ce score de parité face au PSG ! Un bon point à l'extérieur pour les 🔴⚪️👊 ⚽️ Gelson Martins (7')

⚽️ Ben Yedder (13')

⚽️ Slimani (72') 🔜 #ASMPSG 👉 Mercredi au Stade Louis-II 🇲🇨 3⃣-3⃣ #PSGASM pic.twitter.com/pGmIAZNB78 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 12, 2020