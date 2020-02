Video : Résumé et buts de PSG – Bordeaux | Victoire de Paris 4-3

La victoire du PSG sur une équipe de Bordeaux qui a failli créer la surprise. L’équipe parisienne s’étouffe dans les matchs qu’elle a déjà gagnés. Ils ont laissé les Girondins en vie après leur retour et ont fini par demander l’heure. D’autant plus que Neymar a été envoyé pour un double jaune après un tacle. Il a rebondi et a payé cher.

#PSGFCGB L'émotion d'Edinson Cavani qui a célébré ce soir son 200ème but sous les couleurs du @PSG_inside ☺️2⃣0⃣0⃣ pic.twitter.com/kQ55jmC6XV — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 23, 2020

Le PSG semble perdre la tête à chaque match qui passe. Beaucoup de possession mais pour absolument rien. Avec Verratti et Gueye seuls au milieu, il n’y a pas grand-chose à faire. Di Maria essaie de rentrer mais la vérité est que tout s’accélère lorsque la balle atteint Neymar, qui est le seul capable de franchir les lignes.

Le “10” a commencé motivé et ce sont les premières tentatives d’une équipe parisienne qui a dû gagner grâce à lui. Pour le talent. Mais cela lui a coûté. D’abord parce que Hwang a mis les Girondins en tête dès la première fois, et ensuite parce que le PSG a du mal à se défendre quand la pression de la défaite ne fonctionne pas. Il a dû pagayer l’équipe de Tuchel, mais il n’a pas mis longtemps à mettre en place les planches. Di Maria l’a mis en musique et l’Uruguayen qui n’a pas manqué. Il ne le fait pas d’habitude. Le retour s’est fait avec un but.

La victoire au bout du compte ! ✅ Un #PSGFCGB riche en suspense et un précieux succès acquis ! 💪 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/UYTdZizLGX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 23, 2020

Le PSG en a fait voir de toutes les couleurs en première période, notamment grâce à une frappe de Cavani sur le poteau, mais c’est Marquinhos, avec un peu de chance, qui a fait le break 2-1. On aurait dit que les Parisiens allaient passer devant dans la loge, mais la pièce comique du jour s’en est suivie. Sergio Rico a repoussé un ballon perdu, son dégagement a touché Pablo et le ballon est allé dans son propre but. Surréaliste.

Au redémarrage, le PSG est resté dans cet être ou ne pas être. En y allant ou en n’y allant pas. Pendant ce temps, les Girondins souffraient à chaque fois qu’ils sortaient avec un ballon contrôlé et en stratégie. Rico s’en est sorti avec un sauvetage. Bordeaux a échoué et Marquinhos a marqué dans un nouveau jeu de stratégie. Avec le 3-2, le PSG a apprécié et s’est détendu.

C’est encore plus vrai pour le quatrième. Mbappé a mis un peu de distance avec le centre de Cavani mais les Girondins n’ont pas perdu la face et ont forcé Sergio Rico à se montrer. Le Bordeaux a essayé jusqu’au bout et le Pardo a mis le 4-3 qui a installé les nerfs dans le Parc des Princes. A tel point que même Neymar a été renvoyé. Deuxième jaune dans un tacle inutile après avoir été pris dans le coup précédent. Le PSG a remporté une victoire de plus qu’il n’en a souffert.

PSG

Sergio Rico ; Kehrer, Thiago Silva (Gueye, 17′), Kimpembe, Bernat ; Di María (Sarabia, 75′), Verratti, Marquinhos, Neymar ; Mbappé et Cavani (Icardi, 76′).

Girondins de Bordeaux

Costil ; Koscielny, Pablo, Sabaly ; Kwateng (Pardo, 46′), Basic (Adli, 70′), Otavio, Benito ; Hwang (Maja, 78′), De Preville et Kalu.

Buts

0-1 M. 18 Hwang. 1-1 M. 25 Cavani. 2-1 M. 45+2 Marquinhos. 2-2 M. 45+5 Pablo. 3-2 M. 63 Marquinhos. 4-2 M. 69 Mbappé. 4-3 M. 83 Pardo.

Hwang Ui-Jo qui place un coup de tête à bout portant pour ouvrir le score ! 0-1 #PSGFCGB pic.twitter.com/mKtVfVZBuy — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 23, 2020

🔴🔵 #PSG

🔥 Cavani atteint la barre des 200 buts avec le PSG ! pic.twitter.com/WNxSFZGBEG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2020