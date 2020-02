Ligue 1 – Video : Résumé et buts de PSG vs Dijon | Victoire facile du PSG 4-0

Le PSG s’impose ce soir 4-0 face a Dijon dans un match tout en maitrise des parisiens. Même si la première mi-temps des hommes de Tuchel a été poussive, en deuxième mi-temps, le PSG a largement dominé les débats, pour au final s’imposer 4-0 avec des buts de Sarabia (3ème), Mbappé (73ème), Icardi (75ème) et de nouveau Mbappé à la 90ème pour un doublé et clore le score du match.

Les eaux se sont calmées plus doucement dans le Parc des Princes. Il n’y a pas eu d’exposition mais il y a eu une victoire à la fin. L’équipe de Tuchel a échoué et n’a pas réussi à s’entendre jusqu’à la dernière ligne droite du match avec un Icardi qui en a profité pour faire valoir ses arguments depuis le banc de touche.

Mais le protagoniste était encore une fois Mbappé qui a laissé un résultat beaucoup plus large vu sur le green. Sans Neymar, sanctionné, et aussi sans Mauro Icardi. Quelque chose qui n’est plus d’actualité. Les rumeurs qui l’ont ramené en Italie semblent avoir fait des ravages sur l’attaquant argentin qui accumule les remplacements. Même lorsque Di Maria a été blessé à la 17e minute, il n’a pas pu entrer sur le terrain. Même Draxler semble être en tête.

Tout d’abord, Sarabia avait déjà avancé dans son équipe à la troisième minute du match lorsqu’il a profité d’un tir raté de Marquinhos, mais l’attaquant espagnol était prêt à mettre le pied sur le terrain et à dévier la direction du ballon, trompant ainsi un Rúnarsson qui était le meilleur de la première mi-temps.

Le gardien de but islandais désespérait d’un Mbappé qui avait des chances infinies. Le plus clair, cependant, fut Cavani, qui envoya un laissez-passer mortel de l’ailier français. Ce n’est pas le jour de l’Uruguayen qui a continué à gâcher des buts en deuxième mi-temps.

A un moment donné, il en a même eu assez de tirer et a décidé de donner des buts. Au moins, il a essayé. Seul avec Mbappé, il a envoyé une balle apparemment simple qui a transformé celle-ci en une punition pour un Kylian qui a manqué son meilleur partenaire brésilien. Neymar, présent dans le Parque de los Principes malgré les spéculations sur le carnaval, sera de retour le lendemain.

Il a dû le faire lui-même. Mbappé a finalement trouvé le moyen de marquer dans les dernières minutes de la partie pour sceller un match qui avait étouffé les Parisiens. Par chance, Icardi est entré par Cavani et a mis cinq minutes pour marquer. Le premier qu’il a dû fermer le jeu. Il a pu se justifier.

Les buts de PSG – Dijon

