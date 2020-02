Video : Résumé et buts de PSG – Lyon | Victoire de Paris 4-2

L’équipe de Tuchel a gagné un match qui s’est avéré être 3-0 et a fini par souffrir plus que prévu lorsque l’équipe de Rudi García a obtenu un 3-2. De sérieuses défaillances défensives auraient pu coûter le match aux Parisiens car les visiteurs leur ont fait beaucoup de mal avec des transitions rapides dans un match où Neymar n’était pas blessé.

Le match a commencé avec beaucoup d’intensité, l’équipe de Tuchel s’est mise sous pression pour récupérer le ballon près de la zone et rendre difficile la sortie des défenseurs de l’équipe de Lyon.

Le premier but a été marqué grâce à un jeu individuel de plusieurs carats dans lequel Angel Di Maria a démarré du côté droit, a fait de la place et, après avoir dribblé deux défenseurs, a tiré au petit poteau. Anthony Lopes a pu faire plus pour empêcher le but du PSG d’aller de l’avant.

La deuxième équipe parisienne n’a pas tardé à arriver. Seulement 14 minutes plus tard, c’est Kylian Mbappé qui a creusé l’écart avec un très bon but. Icardi fait descendre le ballon sur le côté droit du terrain et centre pour l’international français, mais le tir de Denayer est touché par défaut et le ballon tombe sur le n°7 du PSG, qui marque dès sa première touche.

La première moitié s’est terminée par un mouvement controversé. Prensel Kimpembe a fait tomber Dembelé alors que le second était en direction du but, le collège n’a pas considéré que l’occasion était manifeste ou que le milieu de terrain français ne contestait pas le ballon et n’a pas renvoyé le joueur du PSG malgré le fait que certains joueurs lyonnais aient réclamé le carton rouge.

Le début de la deuxième mi-temps a été le moment le plus drôle du match, un coup qui ne laissera sans doute personne indifférent. Draxler pousse le ballon sur la gauche, tente une passe en retrait qui ne passe pas, Thiago Mendes jette une sorte de mur involontairement, pour plus d’inri, le cuir atteint Marçal qui tire contre son propre but, marquant 3-0.

RÉACTION DE L’OL

Lyon ne s’est pas effondré et quelques minutes plus tard, il a marqué le 3-1. Terrier a tiré de la droite depuis la couronne de la zone et a inscrit le quatrième but du match sur un tir dans lequel Keylor Navas a pu faire plus car le cuir passait sous sa main après l’avoir légèrement touché.

Le PSG avait des difficultés en défense et Lyon en a profité pour s’imposer 3-2 et réduire l’écart. Toko Ekambi, qui venait d’arriver, a fait une belle course devant Kimpembe et a laissé le cuir à Dembelé pour marquer à volonté.

À la 80e minute, les doutes ont été dissipés pour les habitants. Cavani, qui était venu un peu plus tôt, a marqué le quatrième but de son équipe sur un tir de Di Maria. L’Uruguayen n’avait pas vu de but depuis le mois d’août et a ainsi mis fin à sa mauvaise passe.

Le tableau d’affichage n’a plus bougé, dans la décote Marcelo a fait une entrée très dure sur Mbappé dans laquelle il aurait pu blesser la star française.

Paris Saint-Germain Keylor Navas; Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Di María (Paredes, 85′), Verratti, Gueye, Draxler (Sarabia, 65′); Icardi (Cavani, 77′), Mbappé.

Olympique Lyon Lopes; Rafael, Marcelo, Jason Denayer, Marçal (Tete, 56′); Thiago Mendes, Tousart; Cherki (Toko Ekambi, 56′), Aouar, Terrier (Traoré, 77′); Dembelé.

BUTS 1-0 M. 22 Di María. 2-0 M. 38 Mbappé. 3-0 M. 47 Marçal (p.p.), 3-1 M. 52 Terrier. 3-2 M. 59. Dembelé. 4-2 M. 80 Cavani.

