Video : Résumé et buts de PSG – Montpellier | Victoire du PSG 5-0

Le PSG a battu Montpellier 5-0 dans un match qui s’est décidé dans les 45 premières minutes. Les Parisiens ont désormais 13 points d’avance sur Marseille et ont une fois de plus joué un match confortable.

Tuchel, avec Cavani déjà sur le banc, a introduit un certain nombre de nouveautés dans l’équipe. Tout d’abord, Icardi est entré en doublure et l’entraîneur a placé Mbappé dans le neuf pour la Sarabie sur le flanc droit. Et en défense, le jeune Kouassi est de retour dans le onze de départ, signe évident qu’il a gagné la confiance de l’entraîneur allemand.

Le PSG a roulé sur Montpellier, victoire 5-0 !

Le MHSC a terminé à 9 la rencontre. pic.twitter.com/0MU2EtT9I6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 1, 2020

Le PSG a été dos au mur dès le début. Neymar a fait un début de match spectaculaire, et le Brésilien a lancé Mbappé à la quatrième minute pour aider Sarabia dans ce qui aurait été le premier but du match s’il n’avait pas été annulé par VAR. L’ex du FC Séville allait revoir le but une minute plus tard, après avoir ajusté l’équipe d’un tir fantastique de la jambe droite.

Le jeu qui a décidé du match a définitivement eu lieu à la 17e minute. Une grande passe longue de Di María à Mbappé a laissé l’attaquant seul face à Bertaud, qui a pris le ballon de la main en dehors de la surface. L’arbitre n’a pas hésité et a exclu le gardien de but remplaçant de Montpellier -Rulli a été sanctionné-, si bien que Der Zakarian a été contraint de retirer un attaquant -Laborde- pour faire entrer Carvalho.

Après l’exclusion de Bertaud, le PSG a dominé la première mi-temps de bout en bout. Tout le match s’est déroulé sur le terrain de Montpellier, et les Parisiens ont marqué le deuxième but après une vaseline de Di Maria suite à une passe de Sarabia. Avant la pause, Kurzawa a marqué presque par accident après avoir reçu un dégagement Delort sur la tête à partir d’un corner. Neymar a été effrayé avant la pause par un coup dans le dos, mais il a pu revenir après la pause sans problème.

Pas de but pour @ECavaniOfficial après intervention de la VAR 😔

Mais un beau succès face à Montpellier ! #PSGMHSC 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/p4xJqv5yQW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2020

La deuxième partie était une promenade pour le PSG. Mbappé a profité de la fabuleuse passe de Neymar pour battre Carvalho, et Kurzawa a complété un vrai match en reprenant un centre de l’attaquant français. Cavani aurait marqué à une minute de la fin, mais son but a été annulé par VAR. Il n’y avait pas de temps pour autre chose et la victoire est restée à Paris.

Buts du PSG:

Sarabia 7′ Di María 40′ Daniel Congré (pp) 43′ Kylian Mbappe-Lottin 56′ Layvin Kurzawa 64′

🇫🇷 #PSGMHSC

🎯 5-0 | 90+3e ⏱ C'est terminé au Parc des princes avec la démonstration du PSG face à Montpellier qui a terminé la rencontre à 9 ! — RMC Sport (@RMCsport) February 1, 2020

FIN DU MATCH ! VICTOIRE DU PSG !

90′ BUT ANNULÉ POUR CAVANI PAR HORS-JEU !

90′ Attention, il peut y avoir des VAR.

90′ CAVANI GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PSG GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !

88′ Rouge pour le Chotard par double jaune. Le capitaine Kimpbembe du PSG a le champ libre.

85′ Faute sur Neymar qui se met en colère contre l’arbitre. Nouvelle faute sur le Brésilien et jaune pour le Souquet.

81′ Montpellier essaie encore de se rattraper.

75′ Verrati part et Paredes entre au PSG.

71′ Faute grave en faveur du PSG. Cavani va le frapper.

69′ Mbappè part en colère contre Tuchel, Cavani revient.

65′ PSG’S GOOOOOOOOOOOOOL, KURZAWA’S GOOOOOOOOOOOOOL !

57′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PSG, GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÈ AU COL DE NEYMAR !

54′ Parti liquidé à Paris. Au rythme du PSG qui “prend soin” et se presse quand il veut. Même tonique que la première moitié.

49′ IL A PRESQUE ATTEINT SON BUT MBAPPÈ ! C’est la perte du Français, il est un peu désespéré et imprudent aujourd’hui.

46′ LA DEUXIÈME MI-TEMPS COMMENCE AVEC NEYMAR SUR LE TERRAIN !

Montpellier est de retour sur le terrain. Le PSG attend.

45′ Pause de la fête. Le PSG gagne facilement, la principale préoccupation est la blessure de Neymar. Nous allons voir s’il peut continuer.

45′ Neymar est touché, on dirait qu’il se tord la cheville. On s’occupe de lui, des alarmes à Paris.

41′ LE GOOOOOOOOOOOL DE PSG, LE GOOOOOOOOOL DE MONTPELLIER !

Grande pièce de l’Argentin avec Sarabia, mur de livre pour la nouille à définir en la coupant.

39′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PSG, GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DI MARIA !

37′ Jaune pour Neymar pour avoir protesté. L’arbitre se lasse des protestations du Brésilien.

36′ Le PSG prend le jeu comme un entraînement. Un rythme bas, beaucoup de jeu, aucune pression… il sait que s’il en a besoin, il peut avancer quand il le veut.

32′ Avertissement pour Kurzawa.

30′ Faute lourde sur Neymar à la limite de la surface de réparation. L’arbitre ne facture rien.

27′ Coup de pied de coin pour le PSG. Neymar y va.

24′ Le PSG stagne, jouant moins bien avec un de plus que contre 10.

20′ PRESQUE LE BUT DE NEYMAR !

18′ Changement dans l’équipe d’expatriés. Laborde part et Carvalho entre, faisant ses débuts en Ligue 1.

17′ CARTON ROUGE POUR BERTAUD ! MAIN EN DEHORS DE LA ZONE DU GARDIEN DE BUT VISITEUR !

14′ Hors-jeu, Keylor Navas sauve son équipe malgré le hors-jeu.

13′ Nouveau coin, le PSG domine et attaque !

12′ Di Maria franchit la barrière. Coup de pied de coin pour le PSG.

11′ Faute grave en faveur du PSG. Dites à Maria et Neymar de frapper.

8′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOOOO DE PSG, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE PABLO SARABIA !

5′ BUT ANNULÉ POUR HORS-JEU À SARABIE !

4′ Maîtrise du PSG ces premières minutes. Montpellier attend et essaie de se mettre à l’écart.

1′ Le jeu commence à Paris !