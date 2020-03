Video : Résumé et buts de Rennes – Montpellier | Victoire de Rennes 5-0

Rennes écrase Montpellier (5-0) au terme d’un match plein, avec beaucoup d’envie. Les Bretons n’ont jamais cessé de presser et d’attaquer pour mettre à distance un club qui se présentait comme un probable candidat à l’Europe. Maouassa, Hunou, Tait et Del Castillo ont tous marqué. L’équipe de Stéphan se reprend après la défaite en demi-finale de Coupe de France (1-2) à Saint-Etienne et enchaîne avec un troisième succès en Ligue 1 d’affilée.

Les deux équipes venaient de remporter leurs derniers matchs. Le Stade de Rennes est arrivé au match avec un moral d’acier après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Les plus récentes ont été une victoire 2-0 à l’extérieur contre le FC Toulouse et une victoire 2-1 à domicile contre l’Olimpique de Nîmes. Quant aux visiteurs, le HSC de Montpellier a remporté son dernier match du tournoi 3-0 à domicile contre le Racing Strasbourg. Le résultat signifie que les Rennais sont troisièmes, tandis que le HSC de Montpellier est huitième après le match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a ouvert le score par un but de Faitout Maouassa à la neuvième minute, puis a marqué à la 28e minute pour le Stade de Rennes, terminant la première période sur un score de 2-0.

En deuxième mi-temps, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a augmenté le score grâce à un but de Flavien Tait à la 68e minute. L’équipe des Rennais a encore ajouté, augmentant la distance grâce aux 73 minutes qui ont fait le 4-0. Après cela, l’équipe locale a marqué à nouveau, ce qui a accru les différences en mettant le 5-0 avec un nouveau but sur penalty d’Adrien Hunou, qui a réalisé un doublé peu avant la fin, plus précisément en 87, terminant le match avec le résultat de 5-0.

Ce fut un match où les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Sur le terrain, Benjamin Bourigeaud, Rafinha et Sacha Boey sont sortis du banc pour remplacer James Lea Siliki, Romain Del Castillo et Faitout Maouassa. Les changements au sein du HSC de Montpellier ont été effectués par Junior Sambia, Jordan Ferri et Yun Il-Lok, qui ont remplacé Daniel Congre, Thibault Vargas et Teji Savanier.

L’arbitre a donné un carton jaune à cinq joueurs. Il a montré deux cartons jaunes à James Lea Siliki et Benjamin Bourigeaud du Stade de Rennes et trois à Teji Savanier, Junior Sambia et Pedro Mendes de Montpellier.

Cette victoire permet au Stade de Rennes d’obtenir jusqu’à 50 points et de se hisser à la troisième place du classement, en position d’accéder à la Ligue des champions. Pour sa part, le HSC de Montpellier reste sur les 40 points avec lesquels il est arrivé au vingt-huitième tour de la compétition.

Le prochain tour de la Ligue 1 verra le Stade de Rennes affronter le FC Girondins Bordeaux à l’extérieur, tandis que le Montpellier HSC affrontera l’Olympique de Marseille à domicile.

Les buts de Rennes – Montpellier

90+1' : 🖐 2⃣ buts en première, 3⃣ en seconde. ⚡ Ils voulaient effacer la déception de jeudi, c'est chose faite ! Bravo Messieurs ! 🔥#SRFCMHSC 5-0 pic.twitter.com/muYehHRXqZ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2020

86' : Penalty transfooooormé par notre @AHunou ! Ça fait 5 ce soir ! 🖐#SRFCMHSC 5-0 pic.twitter.com/HU2qcw2QL5 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2020

68' : Après la pluie… C'est la foudre !!! Quelle frappe de Flavien Tait !!! ⚡#SRFCMHSC 3-0 pic.twitter.com/6edBD16slN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2020

45' : C'est reparti pour 45 minutes ! À noter la sortie de Congré et l'entrée de Sambia côté MHSC.#SRFCMHSC 2-0 pic.twitter.com/fEm3WwGFAN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2020

27' : C'est çaaaaaa les gars !!! @AHunou fait le break sur un service parfait de Flavien Tait ! 😍#SRFCMHSC 2-0 pic.twitter.com/yatyqZFfCU — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2020