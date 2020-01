Video : Résumé et buts de Rennes – Nantes | Victoire de Rennes 3-2

Le Stade de Rennes a ajouté trois points à son palmarès après sa victoire 3-2 sur Nantes au Parc Roazhon vendredi. Le Stade de Rennes est entré en jeu avec l’intention d’ajouter des points à son palmarès après un match nul 1-1 contre l’OGC Nice. Le FC Nantes, quant à lui, s’est incliné 1-0 face au FC Girondins Bordeaux lors du match précédent. La défaite a laissé le FC Nantes en sixième position à la fin du match, tandis que le Stade Rennes est en troisième position.

OH MON DIEU RAPHINHA OFFRE LA VICTOIRE A RENNES A LA 96E MINUTE !! #SRFCFCN pic.twitter.com/H0obzDFbd0 — Le Football en VOD II (@le_vod) January 31, 2020

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Nantes, qui a ouvert le score grâce à un but de Damien Da Silva, terminant la première période avec une avance de 1-0.

Après la reprise, l’équipe locale a marqué le but, qui a été égalisé par Rafinha à la 71e minute, mais le FC Nantes a ensuite donné l’avantage à son équipe grâce au but de Moses Simon à la 80e minute. Cependant, un but de Benjamin Bourigeaud a permis à l’équipe locale d’égaliser à la 90e minute. L’équipe des Rennais a marqué une nouvelle fois et a fait basculer la situation du bon côté en s’imposant 3-2 grâce à un autre but de Rafinha, qui a inscrit un doublé peu avant la fin, en 90 minutes, mettant ainsi fin à la rencontre 3-2.

🇫🇷 #SRFCFCN

🎯 3-2 | 90+7 ⏱ 💥 Au terme d'un temps additionnel incroyable où ils ont marqué deux buts coup sur coup, les Rennais ont renversé les Canaris et remportent le derby breton ! — RMC Sport (@RMCsport) January 31, 2020

Dans le chapitre des changements, il s’agissait d’un match où les deux entraîneurs ont effectué tous leurs changements. Les joueurs du Stade de Rennes qui sont entrés dans le match sont Yann Gboho, Benjamin Bourigeaud et Romain Del Castillo, en remplacement d’Adrien Hunou, James Lea Siliki et Eduardo Camavinga, tandis que les changements de Nantes sont Mehdi Abeid, Percy Prado et Samuel Moutoussamy, qui sont entrés pour remplacer Renaud Emond, Dennis Appiah et Abdoul Kader Bamba.

L’arbitre a décidé d’avertir huit joueurs. Pour les locaux, le carton jaune est allé à Faitout Maouassa, Rafinha, Romain Del Castillo et Eduardo Camavinga et pour Nantes Dennis Appiah, Renaud Emond, Alban Lafont et Abdoul Kader Bamba ont été avertis.

Grâce à cette victoire, le Stade de Rennes a grimpé à 40 points et s’est placé à la troisième place du classement, en position d’entrer dans la Ligue des Champions. Le FC Nantes, quant à lui, en est encore à 32 points de sa 22e journée.

Le prochain match de Ligue 1 du Stade de Rennes sera contre l’OSC Lille, tandis que le FC Nantes affrontera le Paris S. Germain.

90+11' : Quel scénario !!!!! Le Derby est à NOUS !!!! Bravo les gars, bravo aux supporters. C'est incroyable !#SRFCFCN 3-2 pic.twitter.com/rtipcP8lrX — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2020

Victoire de Rennes 3, Nantes 2.

100’Jeremy Gelin (Rennes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

100’Imran Louza (Nantes) est victime d’une faute.

99 ‘Eduardo Camavinga (Rennes) a été averti par un carton jaune.

99 ‘Carton jaune Sacha Boey (Rennes) a été averti d’un carton jaune.

98 “Décision VAR : GolRennes 3-2 Nantes (Raphinha).

96 ‘But de Raphael (3-2) Gooooool!Rennes 3, Nantes 2. Raphinha (Rennes) frappe du pied gauche au centre du but.

96 “Finish Finish debout sous des bâtons au niveau du sol. M’Baye Niang (Rennes) avec un tir à droite depuis le centre de la zone. Assisté par Romain Del Castillo.

94’ But de Bourigeaud (2-2) Gooooool ! Rennes 2, Nantes 2. Benjamin Bourigeaud (Rennes) voit son tir du droit de l’extérieur de la surface de réparation arriver derrière le poteau gauche. Assisté par Yann Gboho.

Bouclier de Rennes

Rennes

2

Bouclier de Nantes

Nantes

2

93 “Finish Finish debout sous des bâtons au niveau du sol. Flavien Tait (Rennes) tire à droite du côté gauche de la zone. Assisté par Faitout Maouassa.

93’Spike Se tient sur le côté droit du but. M’Baye Niang (Rennes) voit sa tête venir du centre de la zone. Hamari Traore aide à traverser la zone.

92’Corner, Rennes. Coin d’Alban Lafont.

92’Spike Un arrêt en hauteur au centre du but. Raphinha (Rennes) voit son tir du droit venir de l’extérieur de la zone.

91 ‘Rekick Romain Del Castillo (Rennes) voit son tir bloqué par sa droite depuis le centre de la zone.

91 ‘Change Change à Nantes, Samuel Moutoussamy succédant à Abdoul Kader Bamba.

90 ‘Carton jaune Abdoul Kader Bamba (Nantes) a été mis en garde pour jeu dangereux.

90’Abdoul Kader Bamba (Nantes) est victime d’une faute.

90’Raphinha (Rennes) est victime d’une faute sur l’aile droite.

89 ‘Abdoul Kader Bamba (Nantes) est victime d’une faute.

89’Raphinha (Rennes) commet une faute sur le flanc droit.

87 ‘Flavien Tait (Rennes) commet une faute.

87 ‘Abdoul Kader Bamba (Nantes) commet une faute dans la zone défensive.

85 “Change Percy Ruiz (Nantes) a été remplacé par Dennis Appiah en raison d’une blessure.

82 ‘Romain Del Castillo (Rennes) entre sur le terrain en remplacement d’Eduardo Camavinga.

82 ‘Dennis Appiah (Nantes) est victime d’une faute.

82’Yann Gboho (Rennes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

80’Raphinha (Rennes) manque une frappe du centre de la surface de réparation, qui s’écrase sur la barre transversale. Faitout Maouassa aide à traverser la zone.

79 ‘But de Simon Moses Daddy (1-2) Gooooool!Rennes 1, Nantes 2. Moses Simon (Nantes) voit sa frappe du droit partir du centre de la surface et se diriger vers le centre du but.

Bouclier de Rennes

Rennes

1

Bouclier de Nantes

Nantes

2

77 ‘Disparition de Benjamin Bourigeaud (Rennes).

77’Moïse Simon (Nantes) a fait l’objet d’une faute dans l’opposition.

74’Ludovic Blas (Nantes) rate un tir à droite à bout portant, qui est perdu sur la gauche.

74 ‘Spike Spike s’est arrêté sous les poteaux au niveau du sol. Abdoul Kader Bamba (Nantes) tire un coup de pied droit du côté gauche de la boîte. Assisté par Imran Louza.

73 ‘M’Baye Niang (Rennes) commet une faute.

73’Mehdi Abeid (Nantes) commet une faute dans la zone défensive.

70′- But de Raphael (1-1) Gooooool!Rennes 1, Nantes 1. Raphinha (Rennes) voit son pied gauche tirer au but du centre de la surface de réparation après avoir commis une faute.

Bouclier de Rennes

Rennes

1

Bouclier de Nantes

Nantes

1

70’Penalty manqué ! M’Baye Niang (Rennes) a manqué une belle occasion de marquer, en arrêtant le ballon au sol sur la droite.

68’Tir de pénalité pour Rennes. M’Baye Niang a été victime d’une faute dans la région.

68’ Coup de pied de réparation inscrit par René Krhin (Nantes) suite à une faute dans la surface de réparation.

66 “Change Change à Nantes, Mehdi Abeid entre sur le terrain en remplacement de Renaud Emond.

64 ‘Changement à Rennes, Benjamin Bourigeaud rejoint le terrain en remplacement de James Lea Siliki.

64 ‘Eduardo Camavinga (Rennes) est porté disparu.

64’Abdoul Kader Bamba (Nantes) a été victime d’une faute sur le flanc droit.

63’Spike Se tient sur le côté droit du but. Ludovic Blas (Nantes) tire au but de l’extérieur de la surface de réparation. Abdoul Kader Bamba assiste.

61 ‘Hors-jeu, Rennes. Raphinha a tenté une passe profonde mais Yann Gboho était en position de hors-jeu.

61 “Spike Spike” debout sur le sol sous les poteaux. M’Baye Niang (Rennes) voit son tir du droit sortir de la surface de réparation. Assisté par Yann Gboho.

59’Alban Lafont (Nantes) est averti et reçoit un carton jaune.

59’Carte jaune Raphinha (Rennes) est avertie par un carton jaune.

58 ‘Carton jaune Romain Del Castillo (Rennes) reçoit un carton jaune.

56 ‘Abdoul Kader Bamba (Nantes) est victime d’une faute.

55’Abdoul Kader Bamba (Nantes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

55 ‘Faitout Maouassa (Rennes) est victime d’une faute.

54’Corner, Rennes. Coin engagé par Alban Lafont.

52 “Main de Renaud Emond (Nantes).

52’Carton jaune Renaud Emond (Nantes) a été averti d’un carton jaune pour jeu dangereux.

52 “Fault” de Renaud Emond (Nantes).

52’James Lea Siliki (Rennes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

51 ‘Ludovic Blas (Nantes) commet une faute.

51’Eduardo Camavinga (Rennes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

49’Corner, Nantes. Coin commis par Damien Da Silva.

48’Corner, Rennes. Rene Krhin prend un virage.

47’Spike manqué par Moses Simon (Nantes) avec un tir de la main gauche du côté gauche de la boîte allant haut et à gauche. Assisté par Renaud Emond.

46 “But de Damien (0-1) But contre son camp de Damien Da Silva, Rennes.Rennes 0, Nantes 1.

Bouclier Rennes

Rennes

0

Bouclier de Nantes

Nantes

1

46’Corner, Nantes. Coin engagé par Edouard Mendy.

Début de la deuxième partie Rennes 0, Nantes 0.

Première partie finale, Rennes 0, Nantes 0.

45’M’Baye Niang (Rennes) est victime d’une faute.

45’Imran Louza (Nantes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

40’Raphinha (Rennes) est victime d’une faute.

40’Abdoulaye Touré (Nantes) commet une faute dans la zone défensive.

38 ‘Abdoulaye Touré (Nantes) est victime d’une faute.

38’M’Baye Niang (Rennes) commet une faute dans la zone défensive.

36’Alban Lafont (Nantes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

36 ‘Adrien Hunou (Rennes) est victime d’une faute.

35’Adrien Hunou (Rennes) voit son tir au poteau droit. Il s’élance sur une frappe du pied droit de l’intérieur de la surface de réparation. Raphinha assiste après une passe en profondeur.

32 ‘Charles Traoré (Nantes) est victime d’une faute.

32 ‘Eduardo Camavinga (Rennes) commet une faute sur le flanc droit.

31 ‘Faitout Maouassa (Rennes) est averti par un carton jaune pour jeu dangereux.

31 “Faitout Maouassa (Rennes)” est victime d’une faute.

31’Abdoul Kader Bamba (Nantes) commet une faute dans la zone défensive.

30’Renaud Emond (Nantes) est victime d’une faute.

30 ‘James Lea Siliki (Rennes) a été victime d’une faute dans la case de l’opposition.

30’Spike Spike debout sur le sol. Ludovic Blas (Nantes) tire au but du pied gauche depuis l’extérieur de la surface de réparation.

29’Corner, Nantes. Raphinha prend un virage.

28 ‘Ludovic Blas (Nantes) est victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

28 ‘Eduardo Camavinga (Rennes) est victime d’une faute.

24’Offside, Nantes. Imran Louza a tenté une passe profonde mais Molla Wagué était en position de hors-jeu.

23’Corner, Nantes. Coin commis par Jeremy Gelin.

23 “Main de Moïse Simon (Nantes).

22 “Faute d’Eduardo Camavinga (Rennes).

22’Renaud Emond (Nantes) commet une faute dans la zone défensive.

21’M’Baye Niang (Rennes) manque une frappe de la main droite qui dépasse du poteau gauche mais s’éloigne légèrement du cadre. Raphinha aide à traverser la zone après avoir commis une faute.

20’Traore (Nantes) est victime d’une faute.

20’Raphinha (Rennes) commet une faute sur le flanc droit.

19 ‘James Lea Siliki (Rennes) est victime d’une faute.

19’Imran Louza (Nantes) commet une faute dans la zone défensive.

17’Dennis Appiah (Nantes) a été averti par un carton jaune pour jeu dangereux.

17 ‘Dennis Appiah (Nantes) commet une faute.

17’Flavien Tait (Rennes) a été victime d’une faute sur l’aile gauche.

15 ‘Dennis Appiah (Nantes) commet une faute.

15’Adrien Hunou (Rennes) a été victime d’une faute sur l’aile gauche.

13’Corner, Rennes. Coin engagé par Molla Wagué.

11 ‘Eduardo Camavinga (Rennes) est victime d’une faute.

11’Moïse Simon (Nantes) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

9’Corner, Nantes. Hamari Traoré prend un virage.

8 “Spike” debout dans le coin gauche. Ludovic Blas (Nantes) tire au but du pied gauche depuis l’extérieur de la surface de réparation. Assisté par Abdoulaye Touré.

4’Corner, Rennes. Corner by Imran Louza.

3 “L’absence d’Imran Louza (Nantes).

3’M’Baye Niang (Rennes) est victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

2’Ludovic Blas (Nantes) rejette un tir de l’extérieur de la boîte avec son pied gauche. Dennis Appiah assiste.

La première moitié commence.

Les files d’attente sont confirmées par les deux équipes. Les joueurs entrent sur le terrain pour commencer les exercices d’échauffement