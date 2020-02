Video : Résumé et buts de Rennes – Nîmes | Victoire de Rennes 2-1

Le Stade de Rennes s’est imposé 2-1 contre Nîmes lors du match de dimanche au Parc Roazhon.

Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors des matches précédents. Le Stade de Rennes a entamé le match en espérant reprendre la tête du championnat après avoir perdu le dernier match contre le Stade de Reims sur le score de 1-0. Du côté des visiteurs, l’Olympique de Nîmes a battu le SCO Angers 1-0 à domicile et s’était auparavant imposé 1-3 à l’OGC Nice pour enregistrer quatre victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat, l’équipe des Rennais est troisième, tandis que celle de Nîmes est dix-huitième à la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Nimeno, qui a pris l’avantage grâce à un but de Nolan Roux quelques minutes après le début du match, plus précisément à la première minute. Il a égalisé le Stade de Rennes grâce à un but de Mbaye Niang à la septième minute, terminant la première moitié par un match nul 1-1 à la lumière.

En deuxième mi-temps, la chance était du côté des locaux, qui sont revenus pour remporter le match grâce à un autre but de Mbaye Niang, qui a inscrit un double but, terminant le match sur un score final de 2-1.

Les autocars ont apporté tous les changements possibles. L’équipe locale a été entraînée par Adrien Hunou, Rafik Guitane et James Lea Siliki, qui ont remplacé Eduardo Camavinga, Benjamin Bourigeaud et Mbaye Niang, tandis que les visiteurs ont été remplacés par Florian Miguel, Moussa Kone et Romain Philippoteaux, qui ont remplacé Yassine Benrahou, Nolan Roux et Sofiane Alakouch.

L’arbitre a montré un carton jaune à Nîmes (Gaétan Paquiez). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné le renvoi d’Anthony Briancon. L’équipe locale, en revanche, a quitté le match avec un carton propre.

Après avoir remporté le match, le Stade de Rennes a pris la troisième place du classement de la Ligue des champions avec 44 points, tandis que l’Olympique de Nîmes s’est classé à la dix-huitième place avec 27 points, en position d’éliminatoires.

L’équipe de Julien Stephan affrontera le FC Toulouse au prochain tour, tandis que l’Olimpique de Nîmes affrontera l’Olympique de Marseille.

Fiche technique

Stade de Rennes : Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez, Sofiane Alakouch, Loick Landre, Anthony Briancon, Zinedine Ferhat, Sidy Sarr, Lamine Fomba, Yassine Benrahou, Renaud Ripart et Nolan Roux

Nîmes : Edouard Mendy, Hamari Traore, Damien Da Silva, Joris Gnagnon, Faitout Maouassa, Rafinha, Steven Nzonzi, Romain Del Castillo, Mbaye Niang, Benjamin Bourigeaud et Eduardo Camavinga

Buts : Nolan Roux (0-1, min. 1), Mbaye Niang (1-1, min. 7) et Mbaye Niang (2-1, min. 89)

90+5' : La victoire est #RougeEtNoir ce soir ! Encore au bout du suspens, on prend les 3 points ! Bravo les gars ! 🔥#SRFCNO 2-1 pic.twitter.com/XfCB8set7D — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 23, 2020

45' : C'est parti pour la seconde période de cette rencontre ! #SRFCNO 1-1 pic.twitter.com/XBRZmB3ROu — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 23, 2020