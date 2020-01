Video : Résumé et buts de Saint-Etienne – Nîmes | Victoire de Saint-Etienne 2 – 1

Saint Etienne a battu Nîmes 2-1 au stade Geoffroy Guichard samedi. Les deux équipes venaient d’obtenir des résultats mitigés lors de leurs derniers matches.

L’AS Saint-Étienne a entamé le match avec l’intention d’améliorer sa position de qualification après avoir subi une défaite 2-0 contre le FC Nantes lors du match précédent et se trouve actuellement dans une série de quatre défaites consécutives. Du côté des visiteurs, l’Olympique de Nîmes venait de battre le Stade de Reims 2-0 à domicile lors de son dernier match. Après le score, Stephanois est maintenant 14ème, tandis que Nîmes est 19ème après le match.

AS Saint-Étienne takes three points versus Nîmes Olympique (2-1) in Ligue 1. Wahbi Khazri, starter, scores two goals. 🇫🇷 pic.twitter.com/PPr2b7hW1P — Ettachkila (@EttachkilaMedia) January 25, 2020

La première mi-temps du match a commencé de façon spectaculaire pour l’équipe stéphanois, qui a ouvert le score par un but de Wahbi Khazri au début du match, à la troisième minute. Plus tard, l’équipe locale a marqué, augmentant l’avantage avec un nouveau but de Wahbi Khazri, qui a réalisé un doublé à la 34ème minute. Mais les visiteurs ont ensuite reculé grâce à un but de Zinedine Ferhat sur le coup de la mi-temps en 45 minutes, clôturant la première période sur un score de 2-1 dans la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé sur le score de 2-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un jeu dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Saint-Étienne qui sont entrés dans le match sont Yann M’Vila, Denis Bouanga et Mahdi Camara en remplacement de Franck Honorat, Yohan Cabaye et Wahbi Khazri, tandis que les changements de Nîmes sont Vlatko Stojanovski, Lucas Buades et Sidy Sarr, qui sont entrés en remplacement de Kevin Denkey, Romain Philippoteaux et Theo Valls.

🎯 2-1 | 45e+1 ⏱ 💥 La tête de Zinedine Ferhat et Nîmes revient à un but d'écart, juste avant la pause, à Saint-Etienne ! — RMC Sport (@RMCsport) January 25, 2020

L’équipe a reçu cinq cartons jaunes, trois pour Franck Honorat, Assane Diousse et Miguel Trauco de l’équipe locale et deux pour Florian Miguel et Sidy Sarr de l’équipe étrangère.

Après le match, Saint-Étienne a pris trois points pour terminer à la quatorzième place avec 28 points, tandis que l’équipe de Bernard Blaquart a été reléguée en deuxième division à la dix-neuvième place avec 15 points.

La semaine prochaine, l’AS Saint-Étienne affrontera le FC Metz, tandis que l’équipe de Nîmes jouera contre l’AS Monaco.